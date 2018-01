BARBARA PALAZZO, 20TRE A GENOVA/ "Esperienza fantastica con Alessandro Borghese, non è come da casa"

Barbara Palazzo, 4 ristoranti: la proprietaria di 20Tre racconta la sua esperienza nella trasmissione di Alessandro Borghese e svela anche qualche curiosità sul noto chef.

23 gennaio 2018 - agg. 23 gennaio 2018, 16.33 Matteo Fantozzi

Barbara Palazzo, Quattro ristoranti

Alessandro Borghese è tornato con il suo programma 4 Ristoranti. Stasera va in onda la seconda puntata, nella prima l'abbiamo visto alle prese con i ristoranti della tradizione genovese all'interno della splendida intelaiatura dei carruggi. Tra questi non si può non notare l'eccentricità di 20Tre il ristorante di Barbara Palazzo che ha ricevuto un premio al merito per il suo pesto. Abbiamo raggiunto proprio quest'ultima che ha sottolineato come l'esperienza all'interno della trasmissione l'abbia fatta crescere professionalmente ma anche che: "non è assolutamente facile lavorare con le telecamere che si muovono attorno e con i microfoni sempre collegati. Quando guardavo il programma da casa era molto diverso e sicuramente è stata un'esperienza affascinante". Un programma che riserva sempre molte sorprese e che anche stasera ci dirà come si cucina tra tradizione e innovazione.

"ALESSANDRO BORGHESE UN OTTIMO CUOCO E UN UOMO AFFASCINANTE"

Barbara Palazzo è stata tra i protagonisti della prima puntata di 4 Ristoranti su Sky Uno. Ha presentato il suo 20Tre ristorante tra innovazione e tradizione che si trova nel centro di Genova. La donna ha sottolineato in esclusiva ai microfoni de IlSussidiario.net che: "Partecipare a Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese è stato fantastico. Un'esperienza unica che mi ha fatto crescere professionalmente e che mi ha reso orgogliosa di me stessa e dei miei soci". Su Alessandro Borghese: "Non è stato facile per lui crearsi un ruolo da figlio d'arte, ma si è creato un'ottima identità. E' un ottimo cuoco e se posso dirlo è sicuramente affascinante. Sono super-contenta di averlo conosciuto, gli sono grata perché ha apprezzato e riconosciuto il lavoro e la passione che c'è all'interno del mio ristorante. Per questo non posso che dirgli grazie". Parole importanti che ci portano all'interno di una realtà sicuramente da scoprire. Qui di seguito il video con l'intervista integrale:

L'AVVENTURA A QUATTRO RISTORANTI

La nuova stagione di Quattro Ristoranti è iniziata una settimana fa, si torna in onda stasera su Sky Uno con Alessandro Borghese protagonista. Nella prima puntata abbiamo visto sfidarsi i migliori ristoranti dei carruggi di Genova tra tradizione e innovazione con spunti interessanti e novità accattivanti per la nuova stagione del programma di Sky. Nonostante non abbia vinto sicuramente si è distinta Barbara Palazzo che ha presentato il suo 20Tre, ristorante innovativo, che propone un menù che viaggia sui binari della tradizione ligure per portare anche cultura e grande creatività in tavola. Il ristorante si trova nel centro storico della città, vicino a Piazza de Ferrari e si presenta in una location molto moderna e studiata in ogni minimo particolare. Nel menù possiamo trovare ovviamente grande varietà di pesce, ma anche carne come la faraona con guanciale di Sauris e patate alla ghiotta. Una menzione di merito, fatta anche da Alessandro Borghese, spetta però al pesto e a Genova non è di certo poca cosa.

