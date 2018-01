BIANCA ATZEI E FRANCESCO MONTE/ Flirt all'Isola dei Famosi 2018? Video, intesa con Paola Di Benedetto

Bianca Atzei e Francesco Monte, flirt all'Isola dei Famosi 2018? Tra i due scambio di sorrisi e di sguardi ma spunta anche la sexy Paola Di Benedetto.

23 gennaio 2018 - agg. 23 gennaio 2018, 18.32 Stella Dibenedetto

Bianca Atzie e Francesco Monte

Altro che Bianca Atzei. Il vero obiettivo di Francesco Monte è Paola Di Benedetto per la quale sarebbe già nata una rivalità con Marco Ferri che, la prossima settimana, potrebbe abbandonare l’Isola dei Famosi 2018 qualora dovesse perdere la sfida al televoto con Eva Henger. Il primo daytime dell’Isola dei Famosi 2018, infatti, ha mostrato il primo incontro notturno tra l’ex tronista e la splendida Madre Natura dell’ultima edizione di C’è posta per te. Bellissima, fisico da modello e atteggiamento da ragazza della porta accanto, Paola sembra aver fatto breccia su Francesco Monte che, se in Bianca Atzei potrebbe trovare la persona giusta con cui affrontare le sue recenti peni d’amore, in Paola potrebbe trovare la persona con cui provare nuovamente amore. Dopo meno di ventiquattro ore dall’inizio dell’Isola, dunque, Francesco Monte è già il re del gossip. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez riuscirà a trovare la ragazza con cui dimentica la modella argentina? Cliccate qui per vedere il video (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL RAPPORTO TRA BIANCA ATZEI E FRANCESCO MONTE

L’Isola dei Famosi 2018 è appena cominciata ma spuntano già le prime voci di gossip. I primi rumors su una simpatia che sarebbe nata durante i giorni che i naufraghi hanno trascorsi in villa riguardano Bianca Atzei e Francesco Monte. Entrambi, dopo essere stati lasciati rispettivamente da Max Biaggi e Cecilia Rodriguez, hanno scelto di partire per l’Honduras per mettere a posto i cocci del loro cuore. Secondo quanto ha raccontato Alessia Marcuzzi ai microfoni di Verissimo, tra la cantante e l’ex tronista di sarebbe stato uno scambio di sguardi complici che potrebbe nascondere l’inizio di un’amicizia particolare. Tuttavia, sia Monte che la Atzei, alla vigilia della partenza, avevano escluso di potersi innamorare sull’Isola. Bianca, ai microfoni del settimanale Chi, aveva dichiarato: “Non credo che l’amore, un amore così forte, possa passare, sparire, cancellarsi velocemente. Almeno per me è così”, escludendo la possibilità di poter nuovamente sentire le farfalle nello stomaco. Tuttavia, il gossip parla di una simpatia speciale tra i due. Nascerà davvero qualcosa?

PAOLA DI BENEDETTO TRA FRANCESCO MONTE E BIANCA ATZEI

Tra Francesco Monte e Bianca Atzei, tuttavia, spunta Paola Di Benedetto. Nel corso del daytime trasmesso oggi su canale 5, Francesco Monte ha mostrato un certo interesse nei confronti della modella. L’ex tronista, infatti, è stato uno dei più felici dell’arrivo in Honduras di Paola a cui ha rivolto attenzioni e sorrisi. I due, inoltre, durante i giorni trascorsi nella villa, hanno chiacchierato molto anche di notte, lontano dagli occhi indiscreti dei compagni. Ad accorgersi dell’amicizia che sta nascendo tra Francesco e Paola sono state Nadia Rinaldi e Alessia Mancini che hanno parlato di “primi inciuci”. Secondo l’attrice, in particolare, sull’Isola l’ex tronista e la cantante avranno molto tempo per conoscersi meglio. Nessun riferimento, invece, all’interesse di Francesco per Bianca Atzei. Quale sarà, dunque, la verità?

