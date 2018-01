Caterina Chinnici/ Chi è la figlia di Rocco che da magistrato ha portato avanti la lotta contro la mafia

Caterina Chinnici, chi è la figlia di Rocco il protagonista della serie televisiva che va in onda su Rai 1. Continuò la lotta contro la mafia del padre diventando Magistrato nel 1979.

Caterina Chinnici e Sergio Castellitto su Rai1

L'eredità di Rocco Chinnici viene assunta prima di ogni altro dalla figlia Caterina Chinnici. Il Magistrato siciliano sarà significativo anche per la formazione e le azioni dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fra i primi ad essere nominati come membri del pool antimafia voluto da Chinnici. Caterina diventerà infatti Magistrato nel'79, quattro anni prima della morte del padre Rocco, scegliendo di concentrarsi all'attività di Pretore di Asti ed in seguito di Caltanissetta. Nei primi anni '90 diventa invece Procuratore Generale di Caltanissetta ed infine Procuratore della Repubblica con un incarico presso il Tribunale dei Minori. Prosegue quindi nella lotta contro la criminalità nelle giovani generazioni ed a favore della protezione dei giovanissimi fino al 2012, quando viene nominata Capo del Dipartimento per la giustizia Minorile, incarico che le verrà confermato anche l'anno successivo. Sono anni che dividerà inoltre con la scena politica, dove Caterina Chinnici si impegna in qualità di Assessore regionale alla Famiglia e Autonomie Locali presso la Regione Sicilia. Nel 2014 pubblica invece il libro È così lieve il tuo bacio sulla fronte, dedicato al padre Rocco Chinnici, una raccolta di ricordi che vedono il Magistrato sotto il duplice aspetto di uomo di Legge e padre affettuoso.

CATERINA CHINNICI, I RICORDI DI UNA FIGLIA

I ricordi di una figlia e della sua ammirazione per il padre Rocco Chinnici: è questo il tema centrale del libro di Caterina Chinnici dal titolo È così lieve il tuo bacio sulla fronte. Pubblicato con Mondadori Libri, lo scritto del Magistrato siciliano mette in luce l'uomo pubblico e quello privato, la figura di un genitore che nonostante il forte impegno di valore civile nella lotta contro Cosa Nostra, rimarrà allo stesso tempo presente in qualità di padre e marito. Un eroe normale, come lo definisce nella sua prefazione Caterina Chinnici, per un libro che ha ispirato il film di Rai 1 in onda questa sera, martedì 23 gennaio 2018, e dal titolo Rocco Chinnici - È così lieve il tuo bacio sulla fronte. Un testo scritto con tanto dolore, superato solo nel corso degli anni, ed in cui ha voluto mettere in luce le qualità del padre e Magistrato, la sua generosità e l'eredità lasciata ai figli: "quei valori che hanno consentito di ricostruirci una normalità anche dopo la sua morte". Scrive così Caterina Chinnici nelle prime battute della sua testimonianza cartacea, descrivendo come la famiglia del Magistrato abbia attraversato sentimenti come disorientamento e incredulità, a cui ha fatto seguito la rabbia ed infine la trasformazione del tutto nella forza che ancora oggi rappresenta il fulcro della famiglia Chinnici.

