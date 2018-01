Cos'è successo a Mara Venier?/ Problemi con il vestito in diretta all'Isola dei Famosi 2018

23 gennaio 2018 Anna Montesano

Mara Venier, Isola dei famosi 2018

Si conclude con qualche piccolo problema per Mara Venier questa prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018. È tornata nel suo ruolo di opinionista la zia d'Italia ma nel corso della diretta qualcosa è andato storto e il vestito ha cominciato a darle dei problemi. Alla fine dell'ultima pubblicità di questa prima puntata, Alessia Marcuzzi non era nella sua solita posizione al centro dello studio ma era intenta ad aiutare una Mara fortemente in difficoltà, che lamentava dolori. Daniele Bossari ha chiesto se fosse il caso di spiegare al pubblico cosa fosse accaduto durante la pubblicità ma la Venier ha chiesto che non venisse svelato alcunchè. "Problemi di paillettes" ha allora dichiarato la Marcuzzi, senza però dare ulteriori indizi su quello che è accaduto alla Venier durante la pubblicità.

PROBLEMI IN DIRETTA PER MARA VENIER CON LA GONNA

Tutto però è parso più chiaro dai movimenti doloranti della bionda opinionista che non riusciva più a sedersi comodamente sulla poltrona, rimanendo su un solo fianco. Pare infatti che fossero le paillettes della gonna a darle particolarmente fastidio e a pungerle il lato b. La Venier ha chiesto più volte quanto mancasse alla fine della trasmissione, mostrando di essere in palese difficoltà. Alessia Marcuzzi ha così smorzato il tutto affrettando i tempi e tornando alle nomination dei naufraghi in attesa in palapa dopo la prova del migliore e del peggiore.

