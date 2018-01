Cristina e Daniele di C'è posta per te/ Dopo la puntata, è arrivata la rottura definitiva?

Cristina e Daniele di C'è posta per te si sono lasciati dopo la puntata? Il marito, nonostante abbia aperto la busta, avrebbe deciso di chiudere per sempre con la moglie.

23 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Cristina e Daniele di C'è posta per te

Anche nella seconda puntata di C’è posta per te non sono mancate le emozioni. Una delle storie più commentate sui social è stata quella di Cristina e Daniele, insieme da vent’anni e alle prese con una grave crisi matrimoniale. A chiamare la redazione di C’è posta per te è stata Cristina nel tentativo di salvare il suo matrimonio. Sposati dal 2001 e con dei figli, Cristina e Daniele si erano separati per volontà di lei. La donna, infatti, aveva lasciato il marito pensando che lui l’avesse sposata solo perché era una brava ragazza, ma che non l’avesse mai sposata. Cristina ha così avuto un’altra relazione, ma la quotidianità con l’altro uomo le ha fatto capire di essere ancora innamorata di Daniele. I due hanno così ricominciato ad avvicinarsi. Lui, infatti, dopo la fine della relazione della moglie con l’altro, ha ricominciato a frequentare la casa coniugale. Cristina, inoltre, ha anche raccontato alla redazione di C’è posta per te di aver ritrovato l’intimità con il marito che, però, non ha mai voluto tornare a vivere con lei.

STORIA FINITA TRA CRISTINA E DANIELE

Durante la seconda puntata di C’è posta per te, Daniele ha deciso di aprire la busta dando così una seconda possibilità alla moglie Cristina. Cos’è successo, però, dopo la puntata? A svelare la verità sulla storia tra i due è il Vicolo delle news che ha scovato alcuni commenti di Cristina e del figlio che testimoniano come la storia non abbia avuto un lieto fine. “Sono Cristina, grazie mille a tutti per le bellissime parole. Purtroppo lui ha deciso di non perdonarmi” – ha fatto sapere la protagonista della storia mentre il figlio ha aggiunto – “So che mia madre ha fatto di tutto per ricostruire la famiglia di un tempo. Penso proprio di avere la mamma migliore del mondo. Grazie Maria De Filippi”. Nessun finale da favola, dunque, per Cristina e Daniele.

