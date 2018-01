DEIANARA MARZANO VS FRANCO TERLIZZI / Lei eliminata per pochi voti: di chi è la colpa? (Isola dei famosi 2018)

Per pochi voti Deianara Marzano 'La terribile' ha visto sfumare la sua avventura a L'Isola dei famosi 2018. Al suo posto è entrato Franco Terlizzi ma qual è il vero motivo?

23 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Franco Terlizzi

Deianara Marzano ha visto infrangersi il suo sogno di entrare nel cast ufficiale de L'Isola dei famosi 2018. Nonostante fosse lei la favorita della vigilia, il giudizio del televoto ha sorpreso tutti, lasciando spazio al suo posto al personal trainer Franco Terlizzi. Un verdetto inaspettato, considerando il numero dei followers della influencer napoletana sui social network in confronto a quelli dell'ex pugile. 'La terribile', questo è il soprannome che lei stessa si è data, ha avuto la peggio per il solo 0,13% dei voti, una percentuale irrisoria che fa nascere l'innegabile sospetto sul coinvolgimento dei fan di una coppia di Uomini e donne che da poco si è ritrovata. Stiamo parlando di Mario Serpa e Claudio Sona, rispettivamente corteggiatore e tronista del primo Trono gay della storia del dating show, che qualche tempo fa sono finiti proprio nel mirino della blogger, fatto che difficilmente non è stato dimenticato nel primo televoto di questa edizione de L'Isola dei famosi.

Deianara Marzano elimintata dai fan di Mario Serpa e Claudio Sona?

Franco Terlizzi, nuovo naufrago dell'Isola dei famosi 2018 e vincitore dello spin-off Saranno Isolani, può contare su diverse amicizie famose, non ultima quella con il ballerino e fresco inviato in Honduras Stefano De Martino. L'ex pugile è personal trainer di molti vip e si è messo in mostra fin da subito per il suo carattere forte e risoluto: ma possono bastare queste sue caratteristiche per convincere il pubblico a votarlo? Ecco dunque che scendono i campo i rapporti non certo idilliaci tra Deianara Marzano 'La terribile' e i fan di Mario Serpa e Claudio Sona, che potrebbero avere votato proprio a favore d Franco Terlizzi. I 'Clario' difficilmente hanno perdonato i trascorsi della influencer che qualche settimana fa aveva accusato la coppia di essere tornata insieme solo per ragioni di business. Ed infatti il botta e risposta tra i fan della Marzano e i Clario continua fin da ieri sera: "Comunque se volete dare solo a noi la colpa per il fatto che sia entrato Franco fate pure... Ma aprite gli occhi perché questo è amico di un sacco di vip ed è il loro personal trainer... e non dico altro".

