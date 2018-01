DOC/ Su/ Rete 4 il film con Faye Dunaway (oggi, 23 gennaio 2018)

Doc, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 23 gennaio 2018. Nel cast: Stacy Keach, Faye Dunaway e Penelope Allen, alla regia Frank Perry. La trama del film nel dettaglio.

23 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

ALLA REGIA FRANK PERRY

Il film Doc va in onda su Rete 4 oggi, martedì 23 gennaio 2018, alle ore 16.45. Una pellicola western che è stata diretta da Frank Perry nel 1971 e ha potuto contare sulla preziosa collaborazione di alcuni volti noti del cinema western dell'epoca come Stacy Keach e Faye Dunaway, affiancati da Penelope Allen e Andy Nyaman. Gran parte della trama è basata su una storia vera accaduta nel 1881 in Arizona. Nell'ottobre di quell'anno, due gruppi rivali si affrontarono in un duello aperto e senza esclusione di colpi che causò la morte di due uomini. Non si tratta di uno scontro realmente memorabile ma l'episodio è passato alla storia come lo scontro più famoso del vecchio West. Non ha caso la cosiddetta sparatoria all'OK Corral ha ispirato tantissimi film western che hanno fatto la storia di questo genere cinematografico. Frank Perry, che ha anche prodotto la pellicola, è un regista americano celebre per aver diretto Diario di una casalinga inquieta, Trilogy e I brevi giorni selvaggi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DOC, LA TRAMA DEL FILM

Il film ripercorre in maniera estremamente dettagliata quanto accaduto nel primo pomeriggio del 28 ottobre del 1881, quando i fratelli Earp assieme a Doc Holiday sfidarono i fratelli Clanton in un accesso duello, che provocò il ferimento di tre uomini e la morte dei fratelli McLaury e Billy Clanton. I motivi che scatenarono l'ira dei due gruppi di pistoleri furono numerosi. Le due fazioni erano essenzialmente divise su diversi fronti, da quello politico a quello finanziario. L'episodio divenne di dominio pubblico solo nel 1931, a pochi anni di distanza dalla morte dell'ultimo superstite del duello, ovvero Wyatt Earp.

