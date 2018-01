ENZO BITETTO/ Chi è il compagno di Craig Warwick? Difende il sensitivo a Pomeriggio 5

Craig Warwick, il noto sensitivo concorrente all'Isola dei Famosi 2018, è fidanzato con Enzo Bitetto. Ecco chi è il parrucchiere, compagno del naufrago.

23 gennaio 2018 - agg. 23 gennaio 2018, 18.30 Anna Montesano

Craig Warwick

Enzo Bitetto è oggi ospite speciale di Barbara D'Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Si parla infatti del suo compagno Craig Warwick e della lite avuta ieri dal sensitivo con Giucas Casella, che lo ha chiamato "Craker" nel corso della nomination. Da qui è sorto infatti uno scontro durante il quale Craig ha accusato Giucas di essere invidioso. "Da cosa sia nata questa accusa non te lo so dire" ammette Enzo in studio a Pomeriggio 5, additando le cause ad una non perfetta proprietà della lingua italiana. Poi però taglia corto, e dichiara che sicuramente la situazione si capirà bene nel corso delle prossime puntate: "Si vedrà sicuramente, vedremo come andrà a finire" commenta ancora. Intganto nel corso del daytime andato in onda oggi, Craig e Giucas hanno fatto pace. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ENZO E CRAIG, PER LA COPPIA "DUE ANNI D'INFERNO"

Craig Warwick, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, ha ammesso che la persona della quale sentirà maggiormente la mancanza nel corso di questa sua nuova ed emozionante avventura è il suo compagno. Il sensitivo, diventato famoso per il dono di poter vedere e ascoltare gli angeli, è infatti fidanzato con Enzo Bitetto, un noto parrucchiere. I due si sono conosciuti proprio in tv ed è lì che è scoccata la scintilla che li lega ormai da alcuni anni. In una recente intervista rilasciata a Chi, Craig Warwick ha svelato di aver vissuto due anni davvero terribili a causa di un terribile male che ha colpito il suo compagno Enzo. “Ho accettato di fare L’Isola dei Famosi – dice – per fuggire. Ho passato gli ultimi due anni dentro un incubo. Il mio compagno Enzo ha lottato contro un brutto male. Ci siamo consumati a vicenda. Oggi voglio respirare, devo recuperare un po’ di vita”.

ENZO BITETTO E IL SUPPORTO PER IL COMPAGNO ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

In quel periodo Craig ed Enzo hanno però avuto due persone vicine a loro, pronte a sostenerli: “Io ho due angeli in terra: Maria Grazia Cucinotta e suo marito Giulio. Quando Enzo è stato male loro sono stati gli unici a non abbandonarmi mai" ha ancora ammesso Warwick nel corso della medesima intervista. Enzo e Craig sono inseparabili: il loro è davvero un grande amore e lo dimostrano anche i gesti di supporto del noto parrucchiere sul web. È sul suo profilo Instagram che troviamo numerosi scatti dei due insieme in varie situazioni, scatti che li vedono sempre col sorriso sulle labbra e in grande armonia.

© Riproduzione Riservata.