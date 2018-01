FABRIZIO FRIZZI, COME STA DOPO L’ISCHEMIA?/ "Sto lavorando all'interno di una terapia"

Fabrizio Frizzi, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del malore del quale è rimasto vittima lo scorso 23 ottobre e che gli ha cambiato la vita.

23 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi ha ripreso il comando de 'L'eredità' dopo il malore del quale è rimasto vittima lo scorso 23 ottobre e che lo ha obbligato a restare lontano dalla scene per diverse settimane. Un brutto colpo per lui e per la sua famiglia, che ancora oggi non si sentono tranquilli in quanto la battaglia con la malattia continua. Di quel giorno che gli ha cambiato la vita, ma anche dei suoi primi 60 anni che compirà il prossimo 5 febbraio, ha parlato il conduttore in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Parole che confermano come ancora sia scosso dopo quanto gli è accaduto: "Mi è precipitata la vita. Su questo non c'è dubbio. Sono stato capace, grazie a bravissimi medici e una famiglia favolosa al fianco, di rimettermi in piedi e anche di tornare a lavorare. Ma sto lavorando all'interno di una terapia. Io sto combattendo e purtroppo la battaglia non è finita. Anche se sono fortunato: posso stare in piedi, posso parlare, posso fare il mio lavoro e riuscire persino a farlo bene".

Fabrizio Frizzi dopo la malattia: "La vita va goduta"

Fabrizio Frizzi continua l'intervista raccontando quanto il malore gli abbia cambiato la vita, facendogli capire che ogni momento di felicità vada goduto fino in fondo: "Le grandi paure rendono le cose più importanti. Anche se io ho sempre avuto la gioia di vivere e di godere della vita momento per momento, l'esperienza brutta che ho dovuto affrontare non ha fatto altro che confermare quello che già sapevo. La vita va goduta perché non sai mai quello che succede domani". E godere la vita, significa per il famoso conduttore vivere al massimo anche la sua avventura televisiva, al timone del 'L'eredità', programma che ha ripreso a condurre non appena si è sentito meglio: "Io là mi trasformo ma non sono sempre così (...) L'emozione di tornare è stata fortissima. Ma è stata ancora più forte quella che ho provato a metà novembre. Ero di nuovo in piedi da circa 29 giorni e i medici mi avevano detto che potevo riprendere a fare una vita quasi normale. Per prima cosa ho voluto tornare qui (in studio, ndr)".

Il ringraziamento alla squadra della Rai

Il malore di cui Fabrizio Frizzi è rimasto vittima lo scorso 23 ottobre negli studi della Rai, gli ha fatto apprezzare ancora di più le persone con le quali si trova a collaborare tutti i giorni. In molti, infatti, si sono recati a fargli visita in ospedale mentre l'amico Carlo Conti si è subito reso disponibile a sostituirlo nella conduzione de 'L'eredità'. Nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, spiega di essere rimasto colpito da questa collaborazione: "Tutti in Rai, sono stati carini con me. Il direttore generale Mario Orfeo me lo sono ritrovato al Pronto Soccorso, e poi anche Angelo Teodoli, il direttore di Rai 1. Carlo mi è sempre stato vicino. E non ha esitato a scendere in campo a L'eredità dal momento che non era neanche immaginabile che io potessi entrare a breve (...) Solo un fratello gli fa una cosa del genere, gli sono molti grato". E dopo quanto accaduto, Fabrizi conferma la sua certezza e un messaggio da lasciare ai lettori: "L'importante è andare avanti, facendo tesoro degli errori e guardare indietro solo per le cose che ti danno gioia (...) Ecco, leggerezza è la parola d'ordine".

