Fabrizio de Andrè, Principe Libero/ Luca Marinelli: Valentina Bellè sarà Dori Ghezzi

Trecento cinema ospiteranno l'omaggio a Fabrizio De Andrè, Principe Libero, in cui Luca Marinelli presterà il volto al cantautore genovese. Ecco i nuovi dettagli e i suoi protagonisti

23 gennaio 2018 Hedda Hopper

Valentina Bellè è Dori Ghezzi

Una mini fiction dal sapore cinematografico e che proprio per questo sbercherà in 300 cinema prima di debuttare in tv, Fabrizio De Andrè - Principe Libero è tutto questo, nonostante le polemiche che ne ha accompagnato le riprese. Per tutti un progetto speciale e importante che si colloca perfettamente con il progetto di cambiamento della prima rete Rai1 che in questi ultimi due anni ha inanellato una serie di successi importanti e non solo su fiction di "massa" a base di preti e maestre, ma anche con importanti progetti, specie mini fiction, e biopic. Anche questa volta la Rai sicuramente metterà a segno un punto importante e forte di questo è riuscita anche ad aprire le braccia ai cinema italiani che da oggi manderanno in scena la mini fiction in versione integrale. Il 23 e 24 gennaio, la vita di Fabrizio De Andrè, poeta-menestrello genovese, sarà sotto gli occhi di tutti grazie alla co produzione di Rai Fiction e Bibi film , in cui Luca Marinelli (consacrato con ’Lo chiamavano Jeeg Robot’), presterà il suo volto proprio al genovese.

VALENTINA BELLÈ E DORI GHEZZI FIANCO A FIANCO, COSA NE PENSERÀ CRISTIANO?

Al suo fianco ci sarà anche la giovane Valentina Bellè un volto noto della fiction italiana di Rai1 soprattutto dopo il suo ultimo successo con Sirene. Sarà lei a prestare il volto a Dori Ghezzi che l'ha affiancata sul set per dare vita ad un personaggio veritiero e non solo caratterialmente ma anche fisicamente visto che è palese la somiglianza tra le due. E' toccato a lei condividere con lui anche i 4 mesi di prigionia durante il sequestro del ’79, in Sardegna, ed è stata una delle donne chiavi della sua vita. A fare da cornire a tutto questo ci saranno le canzoni simbolo della musica italiana e della vita del cantautore. Proprio riguardo al film e alla reazione di Cristiano De Andrè, la stessa Dori Ghezzi ha dichiarato: «Hanno coltivato l’umanità di Fabrizio. Non so cosa ne penserà Cristiano, non ha ancora visto il film, è in vacanza. Lo vedrà quando tornerà e capirà che non gli abbiamo fatto del male".

