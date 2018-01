Francesca Cipriani/ Video, attacco di panico: vero o tutta scena? Il web si schiera (Isola dei Famosi 2018)

Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani è la grande protagonista dopo la prima puntata. L'attacco di panico fa discutere: vero o tutta scena? Karina Cascella attacca la mamma la difende.

23 gennaio 2018 Anna Montesano

Francesca Cipriani

È sicuramente lei la protagonista dell'Isola dei Famosi 2018 dopo la prima puntata: il pubblico e il web parla solo di Francesca Cipriani e della crisi di panico avuta ieri nel corso della prima diretta, quando ha quasi accusato un malore per la paura di tuffarsi dall'elicottero. Una scena che ha diviso il pubblico, tra chi crede alla veridicità della scena e chi, invece, teme sia stata una pura sceneggiata per attirare i riflettori su di sè. Se n'è parlato anche nella nuova puntata di Pomeriggio 5, durante la quale Barbara D'Urso ha mostrato anche i saluti che la Cipriani le ha fatto ad un passo dalla partenza. Karina Cascella, ospite in studio, ha dato voce al pensiero di molti telespettatori proprio sulla scena della crisi di panico della prorompente showgirl ed ha dichiarato di trovarla "una recita fatta male".

L'ATTACCO DI PANICO DELLA CIPRIANI ERA FINTO? L'OPINIONE DEL WEB

In studio la madre di Francesca ha difeso la figlia, sottolineando che, pur senza lacrime, era un attacco vero e proprio. Non sembra essere dello stesso parere il pubblico, che sul web si schiera dalla parte della Cascella: "Ci fa e ci fa molto male secondo me. Dovrebbe approfittare di questa opportunità per apparire un po’ meno pagliaccia ma evidentemente crede di piacere così e si sbaglia" scrive una follower dell'opinionista e c'è chi trova che lei sia stata l'unica a dire ciò che tutti pensano. Ma c'è anche chi, osservando il volto della madre della Cipriani durante la puntata di Pomeriggio 5, fa notare: "Non so se ci fa o ci è.. però la sua mamma aveva un viso triste..mi ha fatto tenerezza.. è sempre la figlia ..".

