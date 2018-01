GIUCAS CASELLA VS CRAIG WARWICK / Lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018: colpa di un nome scritto male!

Giucas Casella contro Craig Warwick, scoppia la lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.

23 gennaio 2018 Anna Montesano

Giucas Casella all'Isola dei Famosi 2018

Scoppia lo scontro nel finale dell'Isola dei Famosi tra i due sensitivi di questa edizione: Giucas Casella e Craig Warwick. Lo scontro scoppia nel corso delle nomination di questa sera che, a causa di alcuni ritardi, sono davvero velocissime ma lasciano comunque tempo allo scontro tra i due sensitivi. Tutto parte da Giucas Casella che nomina proprio Craig, ma non è questo il motivo dello scontro tra i due: la lite nasce infatti dal fatto che Casella sbaglia il nome di Warwick e sulla lavagna delle nomination lo scrive in molto errato, specificando però che si tratta di "colui che vede gli angeli". Lo scherzo di Casella però n on piace affatto al diretto interessato che fa notare subito l'errore nella stesura del suo nome e lo ammonisce a "non fare il buffone" perchè "hai più di sessant'anni e non mi sembra proprio il caso di fare queste scene".

Giucas Casella e Craig Warwick: nomination infiammata!

La vicenda si infiamma in pochi istanti e scatena lo scontro tra i due con Giucas Casella che cerca di giustificarsi, dichiarando che si trattava di uno scherzo, di una semplice battuta che Craig Warwick continua a non apprezzare affatto. Gli animi si scaldano ma Alessia Marcuzzi è costretta a stemperare il tutto, passando alle altre nomination. Craig Warwick e Giucas Casella avranno sicuramente modo di chiarire questo primo dissapore nel corso dei prossimi giorni, quindi non ci resta che attendere le prossime ore e vedere se la rivalità tra i due sensitivi sfumerà o continuerà ad accendere.

© Riproduzione Riservata.