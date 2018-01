Giorgia Caldarulo/ Uomini e donne, doccia gelata per la corteggiatrice eliminata!

Il trono classico di Uomini e donne ci regala un altro colpo di scena nel trono di Paolo Crivellin: Giorgia Caldarulo sarà eliminata ad un passo dalla fantomatica scelta? Ecco cosa vedremo

23 gennaio 2018 Hedda Hopper

Giorgia Caldarulo, Uomini e donne

Il trono classico torna in onda oggi pomeriggio con la seconda parte dedicata a Paolo Crivellin e le sue corteggiatrici. Per le tre le cose non si mettono bene e mentre il tronista continua a sottolineare il fatto che ha spesso pensato a Marianna, ma ha baciato Angela poco prima, per Giorgia è arrivato il momento di chiudere i conti con questo travagliato trono. Paolo Crivellin non ha ancora scelto e, secondo le ultime anticipazioni, potrebbe non farlo mai (visto che è sparito nel nulla) ma quello che sembra certo è che Giorgia non prenderà parte al gran finale, o possibile tale. Proprio nella puntata di oggi, Paolo troverà il coraggio per dire a Giorgia che l'interesse nei suoi confronti è scemato e che non è più al livello delle altre due corteggiatrici e per questo ha deciso di eliminarla prima di farle del male.

PAOLO CRIVELLIN ELIMINA GIORGIA

Le sue frasi causano l'ilarità in studio e mentre Mario Serpa ride e lo accusa di essere falso e bugiardo visto che queste cose poteva dirle anche la scorsa settimana, la corteggiatrice non se lo fa certo ripetere e si alza subito per salutare tutti e andare via. Prima di andare non manca di parlare con Paolo ma non per attaccarlo ma per augurargli in bocca al lupo. Le polemiche comunque non mancheranno ma non per Giorgia ma soprattutto per il comportamento di Paolo che ormai è preso di mira dalle sue corteggiatrici e dagli stessi opinionisti tanto che, le anticipazioni di oggi, parlano addirittura di una furiosa lite con Tina Cipollari ormai stufa delle sue bugie e del suo tergiversare.

