Giulia Calcaterra/ "A causa dell'Isola dei Famosi il mio corpo ha subito conseguenze ma..."

Giulia Calcaterra, in un post pubblicato su Instagram, svela le drastiche conseguenze subite dal suo corpo dopo l'Isola dei Famosi: "Un anno dopo però..."

23 gennaio 2018 Anna Montesano

Giulia Calcaterra

Mentre la nuova edizione dell'Isola dei Famosi è appena iniziata, una ex naufraga, che in Honduras ci è stata lo scorso anno, svela inediti dettagli di questa sua avventura. Con uno scatto della sua perfetta forma fisica, seguito da un lungo messaggio, Giulia Calcaterra svela dettagli inediti e non facili riguardanti le conseguenze della sua avventura all'isola. "Dopo ormai un anno di “rimessa in forma” sono QUASI rientrata nei miei canoni! - esordisce l'ex velina di Striscia la Notizia su Instagram, per poi svelare - Non avrei mai pensato che il mio corpo potesse subire certe conseguenze. Mi ricordo quanta cura e impegno ci misi per arrivare a un determinato obbiettivo con me stessa...un anno fa arrivó l’isola!".

GIULIA CALCATERRA: "ECCO COME HO RITROVATO LA MIA FORMA"

Giulia sottolinea quanto questa avventura sia stata incredibile ma quanto, allo stesso tempo, abbia avuto effetti devastanti sul suo corpo: "Troppe settimane senza proteine e allenamento...troppo cibo sbagliato che non riuscivo a smettere di mangiare una volta uscita da lì. Qualsiasi cosa mettessi in bocca, anche solo insalata,i l mio corpo lo assimilava tutto...". La Calcaterra allora svela com'è riuscita a rimettersi in forma: "Mese dopo mese ho ripreso gli allenamenti...anche senza vedere risultati...alcuni giorni pensavo che forse era meglio far pace con me stessa e rassegnarmi al fatto che il mio metabolismo fosse cambiato definitivamente. - poi però la svolta - Oggi dopo quasi 12 mesi grazie anche all’aiuto di alcune persone...ho ripreso in mano le mie forme. Ho ancora molta strada da fare per raggiungere ciò che voglio...ma sono felice di non aver mollato anche quando pensavo che fosse tutto inutile. Never give up! Per davvero!" conclude.

© Riproduzione Riservata.