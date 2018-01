HABEMUS PAPAM/ Su Rai Movie il film di Nanni Moretti (oggi, 23 gennaio 2018)

Habemus Papam, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 23 gennaio 2018. Nel cast: Nanni Moretti che ha diretto anche la regia, Michel Piccolo e Margherita Buy. Il dettaglio.

23 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE NANNI MORETTI

Il film Habemus Papam va in onda su Rai Movie oggi, martedì 23 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata diretta dall'attore e regista Nanni Moretti che ritroviamo anche nel cast di attori protagonisti del film assieme a Michel Piccolo, Margherita Buy, Roberto Nobile e Franco Graziosi. Si tratta di uno dei film diretti da Nanni Moretti che ha riscosso il maggior successo, sia in termini di critica che d'incassi. Sono stati, infatti, numerosi i premi ottenuti da Habemus Papam, sia italiani che internazionali. Oltre ad aver diretto e interpretato la pellicola, Nanni Moretti si è anche occupato della produzione e della sceneggiatura. Nel cast troviamo anche Jerzy Stuhr (Marcin Raijski), attore polacco apparso anche in un altro film diretto da Nanni Moretti, ovvero Il Caimano. Ha inoltre preso parte alle riprese de L'ultimo papa re, mini serie televisiva diretta da Luca Manfredi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HABEMUS PAPAM, LA TRAMA DEL FILM

Dopo la morte del Pontefice della Santa Sede Vvaticana, il conclave è prossimo all'elezione del nuovo Papa. Al contrario di ogni possibile pronostico, l'assemblea elegge a maggioranza il cardinale Melville. Quest'ultimo, incredulo quanto il resto dei suoi colleghi per la sua elezione, durante la cerimonia di proclamazione ufficiale fugge via, gettando la Santa Sede in un terribile imbarazzo. Le tv ed i media di tutto il mondo sono, infatti, impazienti di conoscere il nuovo Pontefice. Nel frattempo il cardinale Melville sembra essere sprofondato in un terribile stato depressivo. Per giunto il conclave non può considerarsi sciolto fino a quando il nuovo Papa non sarà presentato alla folla di fedeli accorsi in Piazza San Pietro. Per cercare di ovviare alla curiosa ed insolita situazione, la Santa Sede chiede l'aiuto di un noto psicoanalista che però non riesce ad individuare il problema. Suggerisce però di consultare un suo collega completamente ignaro dell'identità di Melville. In questo modo quest'ultimo scoprirà di essere affetto dal cosiddetto deficit di accudimento, riconducibile ad un trauma infantile.

