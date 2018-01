HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe (oggi, 23 gennaio 2018)

Harry Potter e la camera dei segreti, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 23 gennaio 2018. Nel cast: Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, alla regia Chris Columbus.

23 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Italia 1

NEL CAST DANIEL RADCLIFFE

Harry Potter e la camera dei segreti, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 23 gennaio 2018 alle ore 21.20. Una pellicola fantastica e d'avventura che è stata affidata alla regia di Chris Columbus. Si tratta del secondo capitolo dell'epopea cinematografica che vede protagonista il giovane maghetto più amato del cinema. La trama è interamente ispirata dall'omonimo romanzo ideato da J.k. Rowling. Il cast di attori protagonisti del film è composto da Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh, John Cleese e Robbie Coltrane. Daniel Radcliffe, l'interprete del maghetto Harry Potter, è un attore statunitense reso celebre già in giovane età proprio dalla saga del mago nato dalla penna di J.K Rowling. La sua carriera è poi proseguita con diverse apparizioni cinematografiche in film come Giovani ribelli - Kill Your Darlings, Victor - La storia segreta del dott. Frankenstein, Un disastro di ragazza e Imperium. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Il giovane Harry Potter, dopo essere stato rinchiuso nella sua stanza dal suo perfido patrigno, viene liberato dal suo amico Ron a bordo di uno strabiliante veicolo volante. Nel frattempo, il tenero elfo Dobby, cerca di impedire ad Harry di presentarsi ad Hogwarts per il nuovo anno scolastico perché qualcuno sembra intenzionato ad uccidere il maghetto. Come previsto da Dobby, nella scuola di magia di Hogwarts, iniziano a verificarsi strani e misteriosi incidenti. Poco dopo il motivo viene svelato. La Camera dei segreti, creata diversi anni prima da Salazar Serpreverde, è stata è stata aperta. Trascorrono alcuni mesi ed Harry rinviene uno strano diario appartenuto ad un ex allievo della scuola, un certo Tom Riddle. Quest'ultimo, racconta di come alcuni anni prima la camera dei segreti sia stata già aperta, provocando la morte di un'allieva della scuola. Intanto continuano a verificarsi strani accadimenti, mentre Hagrid viene arrestato perché ritenuto colpevole di quanto accaduto.

