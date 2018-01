HARSH TIME: I GIORNI DELL'ODIO/ Su Rai 4 il film con Christian Bale (oggi, 23 gennaio 2018)

23 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rai 4

NEL CAST CHRISTIAN BALE

Harsh time: I giorni dell'odio, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 23 gennaio 2018 alle ore 23.15. Una pellicola indipendente americana che è stata prodotta nel 2006 ed è stata diretta da David Ayer, professionista che ha curato oltre la regia anche la sceneggiatura e il soggetto. Il film, che ha visto l’interessamento della casa di produzione Andrea Sperling Productions, è stato distribuito in Italia dalla Mikado. Buono il cast organizzato da Ayer, tra di essi spicca Christian Bale e Freddy Rodríguez che rispettivamente interpretano il ruolo di Jim e Mike. Il film è già stato visionato dai telespettatori italiani, essendo stato programmato più volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HARSH TIME: I GIORNIO DELL'ODIO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La trama si basa sul ritorno alla vita civile di Jim, un veterano della Guerra del golfo afflitto da sindrome post traumatica. Il reduce, ama una ragazza messicana, Marta, ed è stato congedato con il massimo degli onori dall’esercito. Egli non riesce però nonostante tutto a dimenticare gli orrori vissuti durante i combattimenti. Ritornato a Los Angeles dopo una breve visita a Marta va a trovare il suo migliore amico Mike. Qui ha uno scontro con la ragazza del amico, Sylvia. I due cercano di trovare un lavoro, Jim che ha il sogno di entrare nel dipartimento di polizia cittadino, non passa però alcuni test attitudinali a causa delle sue condizioni psicofisiche e si ritrova a vagare con Mike per la città. Durante le loro scorribande assistono ad un omicidio, i due hanno caratteri all’antitesi e se Jim rimane affascinato dallo scontro a fuoco, Mike ne rimane cosi tanto turbato da prendersi una sbornia colossale, ritornato a casa ubriaco viene letteralmente buttato fuori dalla sua donna. Nel frattempo anche all’ennesimo test Jim viene rifiutato dalla polizia, gli viene offerto però di lavorare, grazie alla sua capacita d’azione e al fatto di parlare spagnolo, come agente sotto copertura pagato dal dipartimento di Los Angeles in Colombia. Jim accetta nonostante questo gli impedirà di convolare a nozze con Marta. Il reduce pensa di arrotondare lo stipendio della polizia acquistando venti chili di droga direttamente in Colombia, contattato l’amico lo convince, usando le maniere forti, ad aiutarlo a vendere la droga. Mike anche se a malincuore accetta, durante la compravendita nasce però una sparatoria, Jim viene gravemente ferito alla schiena e prega l’amico di ucciderlo con la sua arma. Mike nonostante sia sconvolto accetta di porre fine alle sofferenze dell'amico, ma dopo aver ottemperato all’ultimo desiderio scappa dalla sua donna per invocare un perdono che forse non avrà mai.

