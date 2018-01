IL CAVALIERE PALLIDO/ Su Iris il film diretto da Clint Eastwood (oggi, 23 gennaio 2018)

Il cavaliere pallido, il film in onda su Iris oggi, martedì 23 gennaio 2018. Nel cast: Clint Eastwood che ha diretto anche la regia, Michael Moriarty e Carrie Snodgress. Il dettaglio.

23 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film western in seconda serata su Iris

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Il film Il cavaliere pallido va in onda su Iris oggi, martedì 23 gennaio 2018, alle ore 23.10. Una pellicola western che è stata diretta nel 1985 da Clint Eastwood, una delle leggende del cinema internazionale. L'attore americano è presente anche tra i protagonisti del film accanto a Michael Moriarty, Carrie Snodgress e Chris Penn. Il cavaliere pallido, film ricco di omaggi a grandi pellicole del cinema western, è stato proiettato in anteprima mondiale nel corso dell'edizione numero 28 del Festival del cinema di Cannes. Michael Moriarty, che nel film veste i panni di Hull Barret, è un attore americano, oltre che noto personaggio televisivo, apparso in diversi film di successo e serie televisive come Law e Order, Masters of Horrors e Neverwas - La favola che non c'è. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL CAVALIERE PALLIDO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

LaHood, un ricco e potente imprenditore del settore minerario, ha intenzione di far allontanare tutti cercatori d'oro stanziati nell'area del Carbon Canyon. La prepotenza e l'arroganza degli uomini al servizio di LaHood sembrano far vacillare le forze dei cercatori pronti a cedere al volere del dispotico imprenditore. Tutto sembra perduto ma all'improvviso, fa il suo ingresso in scena il cavaliere pallido, una figura misteriosa che salva Hull Barret (uno dei cercatori del Carbon Canyon) dai soprusi perpetrati dagli scagnozzi di LaHood. L'uomo asserisce di essere un uomo di Chiesa, desideroso di aiutarli a riconquistare la loro libertà. Nel frattempo LaHood, identificato il pericolo, cerca in tutti i modi di liberarsi del cavaliere pallido ma, qualsiasi tentativo sembra vano. Decide così di assoldare il perfido sceriffo Stockburn pur di liberarsi del predicatore, ma quest'ultimo si rivelerà decisamente più astuto del previsto.

© Riproduzione Riservata.