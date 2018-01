IL GIOVANE HITLER - LE ORIGINI DEL MALE/ Su Rete 4 il film con Robert Carlyle (oggi, 23 gennaio 2018)

Il giovane Hitler - Le origini del male, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018. Nel cast: Robert Carlyle e Peter O'Toole, alla regia Christian Duguay. Il dettaglio.

23 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film storico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ROBERT CARLYLE

Il giovane Hitler - Le origini del male, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 16.45. Una pellicola di genere storica che è stata diretta nel 2003 da Christian Duguay (Screamers - Urla dallo spazio, Belle & Sebastien - L'avventura continua, Un sacchetto di biglie) ed interpretata da Robert Carlyle (Trainspotting - Full monty - Squattrinati organizzati, la serie tv C'era una volta), Peter O'Toole (Lawrence d'Arabia, Il leone d'inverno, La classe dirigente) e Jena Malone (Hunger games - La ragazza di fuoco, Sucker punch, Donnie Darko). Il film è la prima parte di una miniserie tv in due capitoli, che narra la giovinezza del futuro Fuhrer. Entrambi gli episodi sono stati trasmessi in Italia un'unica volta nel 2004 e poi mai più replicati fino ad ora. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL GIOVANE HITLER - LE ORIGINI DEL MALE, LA TRAMA DEL FILM STORICO

Il giovane Adolf Hitler (Robert Carlyle) è molto attaccato alla madre, quasi in modo morboso, ma non riesce ad andare d'accordo col padre, ufficiale di dogana austriaco. Quando quest'ultimo muore, Adolf decide di partire in cerca di fortuna e di trasferirsi in Germania a Monaco di Baviera. La vita già instabile di Adolf viene ulteriormente sconvolta dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il giovane combatte valorosamente, guadagnandosi la Croce di Ferro, importante onorificenza militare, e venendo promosso sul campo a caporale. Durante una battaglia in cui vengono usati gas e iprite, però, Adolf viene temporaneamente accecato dai prodotti chimici. Durante il suo ricovero in un ospedale militare, viene a sapere che la Germania si è arresa e quindi la guerra è persa. Hitler reagisce con grande rabbia alla notizia. Quando esce finalmente dall'ospedale viene congedato e, come moltissimi tedeschi ed austriaci, si ritrova abbandonato e disoccupato in un momento politico ed economico delicatissimo. Riesce però a farsi assumere come informatore dalla polizia, il suo compito è controllare e spiare i numerosissimi nuovi partiti politici nati in quel momento di grande instabilità.

© Riproduzione Riservata.