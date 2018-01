IL SEGRETO / Cristobal Garrigues uccide il padre Eusebio? (Anticipazioni 23 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 23 gennaio: Cristobal Garrigues non intende seguire il padre a Madrid ed ha con lui un terribile diverbio, in seguito al quale l'uomo si sente male...

23 gennaio 2018

Una nuova avvincente puntata de Il Segreto andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 circa. Si ripartirà dal tentativo di Eusebio di convincere Cristobal a lasciare Puente Viejo, trasferendosi insieme a lui a Madrid. L'uomo ha promesso a Severo di risolvere tutti i suoi problemi, facendo in modo che il suo peggior incubo abbia fine ma non sarà facile raggiungere questo obiettivo. Spalleggiato da Donna Francisca, protagonista da un sorprendente voltafaccia, l'intendente continuerà a negare ogni trasferimento, rifiutando senza esitazione gli ordini del padre. Ne avrà luogo l'ennesima discussione tra di loro, in seguito alla quale Eusebio resterà vittima di un malore che metterà seriamente in pericolo la sua vita. L'uomo avrà bisogno di immediati soccorsi ma Cristobal, su consiglio proprio della Montenegro, sarà indeciso sul da farsi: se eviterà di aiutare Eusebio, potrà liberarsi di lui una volta per tutte. Sarà questa la fine dell'unica speranza per gli abitanti di Puente Viejo?

Il Segreto: Camila concede una seconda possibilità a Hernando?

Insieme alle vicende relative a Eusebio e Cristobal, nella puntata de Il Segreto di oggi pomeriggio continuerà a tenere banco anche la crisi tra Hernando e Camila. Quest'ultima continuerà a vivere alla locanda, ospite di Emilia, e a rifiutare qualsiasi chiarimento con il marito. Ma in lei i dubbi si faranno sempre più insistenti: è giusto chiudere qui con Hernando o il loro matrimonio meriterà una seconda possibilità? Nel frattempo, a Los Manantiales il padrone di casa sarà più che mai deciso a liberarsi una volta per tutte di Lucia, l'unica causa di tutti i suoi problemi. Ma proprio quando sarà pronto a cacciarlo di casa, la donna giocherà una nuova carta, affermando di essere gravemente malata e chiedendo di poter restare ancora qualche giorno alle sorgenti. Come reagirà Camila di fronte a questa nuova brutta notizia? Accetterà di tornare a casa, nonostante la presenza scomoda della sua rivale in amore?

