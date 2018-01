Isola dei famosi 2018/ Pagelle, nomination e video prima puntata: Giucas Casella e Francesca Cipriani che show

Il meglio e il peggio della prima puntata de L'Isola dei famosi, con le pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.

Alessia Marcuzzi, Isola dei Famosi

Le prime nomination: "tutti" contro Marco

Nemmeno la crisi di panico di Francesca Cipriani ha spezzato la noia della prima puntata de L'Isola dei Famosi. Non è stato infatti un avvio brillantissimo quello dei nuovi naufraghi in Honduras. Il debutto della nuova stagione ha manifestato parecchi limiti sul ritmo. La presentazione del gruppo scorre molto lentamente, con una Marcuzzi che gestisce affanosamente i tempi televisivi e si trova costretta a tagliare corto durante le nomination. Più ombre che luci in questo debutto della nuova Isola, che mantiene comunque tutto il potenziale per potersi rilanciare. Ci sono concorrenti che possono dare tanto al programma, a cominciare da Francesco Monte che ha ottenuto l'immunità grazie alla prova della settimana. E' andata peggio a Giucas, ultimo nella prova e quindi capogruppo dei 'perdenti'. Il gruppone viene smistato in due squadre, con le nomination finali che portano al televoto Marco e Eva Henger. Quest'ultima è stata scelta da Monte, che poteva decidere chi mandare in nomination. Moltissimi, invece, i voti ricevuti da Marco.

Top e Flop della prima puntata

Non convince in studio la coppia formata da Mara Venier e Daniele Bossari. Il campione del Grande Fratello non sembra essere propriamente a suo agio nei panni di opinionista, mentre la sua compagna piange l'assenza di Alfonso Signorini. Alessia Marcuzzi ha perso lo smalto delle precedenti edizioni, ma ha ancora tutto il tempo per rifarsi e invertire la rotta. Impacciato, in veste di inviato, il generoso Stefano De Martino. L'ex di Belen Rodriguez cerca il salto di qualità nella tv commerciale e questa dell'Isola resta un'opportunità davvero interessante per la sua carriera. Tornando ai concorrenti, invece, ci ha pensato Giucas a regalare qualche risata ai telespettatori a casa. Ancora timida Bianca Atzei, in cerca di riscatto dopo la fine della storia d'amore con Biaggi, mentre la Nasti ci è sembrata motivatissima e desiderosa di mettersi in mostra malgrado la giovane età. La prossima settimana arriva la seconda puntata, che emetterà anche il primo verdetto: un concorrente tra Eva e Marco lascerà defimitivamente il gioco.

