JEREMIAS RODRIGUEZ / Sul rapporto con Stefano De Martino: "Io e lui non ci siamo più parlati"

Jeremias Rodriguez, ospite di Eleonora Daniele a Sabato Italiano, ha parlato del suo rapporto con l'ex cognato Stefano De Martino dopo la fine del matrimonio con Belen.

23 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è stato uno degli ospiti di Sabato Italiano, il programma prefestivo condotto da Eleonora Daniele. Nel salotto di Rai 1, il fratello di Belen ha parlato del suo rapporto con Sara Battisti, colei che da molti è considerata la sua attuale fidanzata, aggiungendo anche diversi dettagli su Stefano De Martino, il fresco inviato in Honduras de L'Isola dei famosi 2018. Un rapporto, un tempo idilliaco, ma che si è concluso dopo la fine del matrimonio del ballerino con Belen: "Non ho avuto più rapporti, mi ha dato la cosa più bella che ho (il nipotino Santiago, ndr), ci sarà sempre un posto per lui nel mio cuore, ma non ci siamo più parlati. Capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c’entro niente". Nonostante non ci siano più contatti con l'ex cognato, Jeremias gli è molto grato e si sente legato a lui grazie a Santiago, il figlio di Belen: "È la cosa più bella che ho nella vita. A volte lo guardo e mi sembra di vivere un sogno".

Jeremias Rodriguez e il forte legame con il nipote Santiago

Jeremias Rodriguez prosegue la sua intervista a Sabato Italiano, precisando quanto sia importante il suo legame con il nipote Santiago, nato dalla relazione tra Belen e Stefano De Martino: "Quando è nato stavo abbastanza male, dal momento che è nato lui la mia vita ha fatto un cambiamento allucinante. È sangue del tuo sangue, non ci sono parole per spiegarlo, bisogna viverlo per capire. È tutto, tutto". Non sono mancate parole anche per quanto riguarda Sara Rossi, la ragazza con la quale Jeremias aveva una relazione prima dell'arrivo al Grande Fratello Vip 2 e con la quale ha chiuso i rapporti dopo l'uscita dalla Casa: "Una settimana prima di entrare l'ho rivista siamo stati insieme tutti i giorni, e poi dentro la casa ho fatto un po' di casino, e niente quando sono uscito abbiamo parlato, abbiamo cercato di sistemare le cose ma purtroppo…" In futuro però non esclude un avvicinamento: " io vivo alla giornata, non voglio parlare troppo di questo perché so che non le fa bene, qualsiasi cosa dici si utilizza per fare cose brutte".

© Riproduzione Riservata.