JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Lui in vacanza con la mamma, lei sparisce nel nulla?

Justin Bieber è in vacanza in una località tropicale insieme alla madre Pattie Malette. Non ci sono invece notizie di Selena Gomez, che non dovrebbe essere al seguito.

Cosa sta davvero accadendo tra Justin Bieber e Selena Gomez? I fan della coppia sono in grande apprensione, dopo che negli ultimi giorni le due star hanno smesso di dare notizie di sé, limitandosi a qualche misterioso messaggio nei social network. Sappiamo per certo che la pop star canadese, che si è presa qualche mese di pausa dalla scene, si trova in vacanza in qualche esotica località, probabilmente alle Maldive. Al suo fianco c'è la mamma Pattie Malette, vittima di una brutta avventura nel suo primo giorno di vacanza. Come da lei stessa raccontato nei social network, si è rotta la gamba non appena giunta nella località prescelta per il viaggio ed è stata costretta a numerose visite mediche per farsi medicare. Ciò non è comunque bastato per porre fine al suo programma vacanziero: armata di sedia a rotelle per potersi muovere sulla spiaggia, la Malette non ha abbandonato il figlio, come riportato anche dall'ultima immagine da lui pubblicata su Instagram (clicca qui per vederla).

Justin Bieber in vacanza con la mamma

Justin Bieber prosegue le vacanze insieme alla madre Pattie Malette, in una splendida località tropicale. Sebbene sia molto attiva nei social, la donna è sempre molto attenta a non rivelare dove si trova insieme al figlio, entrambi desiderosi di godersi un periodo di assoluta serenità. E anche se il disagio per la rottura della gamba si fa sentire, la Malette non può fare a meno di sottolineare la propria gioia per questo periodo insieme a Justin, del quale è ora più fiera che mai. Qualche giorno fa ha infatti scritto su Instagram un lungo post nel quale esprime tutta la sua soddisfazione per il giovane uomo che Justin è diventato: "Sono orgogliosa del fantastico uomo che sei e che stai diventando. Nessuno di noi è perfetto e mai lo sarà (per questo abbiamo bisogno di pazienza e grazia l'un l'altro) ma la tua crescente relazione con Gesù è evidente nelle scelte che stai facendo ogni giorno e nei buoni frutti raggiunti".

