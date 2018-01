Kate Middleton, lo zio fa pipì in pubblico/ Gary Goldsmith, beccato in stato di ebbrezza, scatena lo scandalo

Grande imbarazzo per Kate Middleton: lo zio Gary Goldsmith è stato beccato dai fotografi intento a fare pipì in pubblico in stato di ebbrezza.

23 gennaio 2018 Anna Montesano

Kate Middleton, lo zio Gary Goldsmith fa pipì in pubblico

Uno scandalo nuovo sta facendo capolino in queste ore su Buckingham Palace e mettendo in imbarazzo la duchessa Kate Middleton. Il settimanale Chi ha beccato in esclusiva Gary Goldsmith, lo zio di Kate Middleton, fratello di mamma Carole, mentre fa la pipì per strada in evidente stato di ebbrezza. Inoltre, nelle immagini, Gary Goldsmith cade a terra mentre tenta di abbracciare un amico e consumare cibo spazzatura per cercare di riprendersi. Le foto pubblicate metteranno ancora una volta in grande imbarazzo Kate Middleton nei confronti della Regina Elisabetta II e susciteranno non poco clamore a corte oltre che nell'opinione pubblica inglese e non solo. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Gary Goldsmith.

Gary Goldsmith, la "pecora nera" della famiglia Middleton

Gary è milionario come i Middleton, ma è considerato la "pecora nera" della famiglia. Solo due mesi fa, infatti, aveva di nuovo messo in forte imbarazzo la famiglia dopo essere stato accusato di aver colpito con un pugno la sua quarta moglie, Julie-Ann. Il settimanale Chi riguardo l'accaduto scrive inoltre: "La regina è furiosa. E c’è da immaginare che pure Carole Middleton, vera mente e anima della famiglia, non sia allegra. Ora a Kate non resta che sperare che la nascita del suo terzogenito, un mese prima delle nozze di Harry e Meghan, la riporti in cima alle preferenze dei sudditi". La duchessa Kate Middleton spera di non dover assistere più ad episodi del genere che mettono solo in imbarazzo lei e la sua famiglia. Vedremo se lo zio riuscirà ad evitare altre figuracce oppure continuerà a combinare guai.

© Riproduzione Riservata.