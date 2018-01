LA SCUOLA PIU' BELLA DEL MONDO/ Su Canale 5 il film con Rocco Papaleo (oggi, 23 gennaio 2018)

La scuola più bella del mondo, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 23 gennaio 2018. Nel cast: Angela Finocchiaro e Rocco Papaleo, alla regia Luca Miniero. Il dettaglio della trama.

il film comico in prima serata su Canale 5

ANGELA FINOCCHIARO E LUCA PAPALEO NEL CAST

La scuola più bella del mondo, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 23 gennaio 2018 alle 21,10. Una pellicola comica cinematografica che è stata diretta nel 2014 da Luca Miniero, regista italiano noto per aver diretto Benvenuti al sud, Benvenuti al nord e Un boss in salotto. Due dei protagonisti del film sono Angela Finocchiaro e Rocco Papaleo che, hanno già collaborato con Luca Miniero rispettivamente in Benvenuti al Sud e Un boss in salotto. Il resto del cast, è poi composto da Miriam Leone, Ubaldo Pantani e Roberto Farnesi. Miriam Leone, che nel film interpreta Margherita Rivolta, è una conduttrice ed attrice italiana, resa nota dalla vittoria della fascia di Miss Italia nel 2008. La sua carriera cinematografica è costellata di successi. Tra questi citiamo In guerra per amore e Fratelli Unici. Nel 2017 è stata protagonista della serie televisiva Non uccidere, in cui ha interpretato la detective Valeria Ferro. m ecco nel detatglio la trama del film.

LA SCUOLA PIU' BELLA DEL MONDO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

La trama del film incastra in maniera buffa le storia di due scuole medie italiane. Il primo è un istituto scolastico di Acerra che versa in pessime condizioni finanziarie e strutturali. Il preside, stanco della situazione, decide di rivolgersi personalmente al Capo dello Stato tramite una missiva privata. Nel frattempo, un'altra scuola media è in procinto di aggiudicarsi nuovamente il titolo di istituto migliore d'Italia. Per suggellare il lieto evento, il preside assume la decisione di ospitare alcuni giovani allievi provenienti dal continente africano, per la precisione dal piccolo villaggio di Accra. Per uno scherzo del destino, l'invito sarà inviato alla scuola media di Acerra, che dal canto suo, scambierà la lettera per la risposta del Presidente della Repubblica. Il un primo momento la situazione grottesca e paradossale darà vita a litigi e sketch tragicomici. Col passare del tempo però, la convivenza diventerà pacifica e gioviale, trasformandosi in un progetto di integrazione tra nord e sud.

