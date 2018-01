LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 4/ Anticipazioni del 23 gennaio 2018: ci sarà un'altra morte?

Nella prima serata di oggi, martedì 23 gennaio 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 4, in prima Tv assoluta. Sarà l'8°, dal titolo "Vivi. Vivi. Vivi". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa:l'ex moglie di Isaac (Jimmy Smits) cerca di convincere Annalise (Viola Davis) ad ascoltarla, in modo che scelga di non compromettere la salute del terapeuta. Le rivela infatti che pochi anni prima hanno perso la figlia a causa di un suicidio e di temere che l'ex marito abbia ripreso a drogarsi, attivato dal rapporto professionale che si è creato con la Keating. In seguito, l'avvocato decide di interrompere le sedute con lo psichiatra, sottolineando di non voler fare gli stessi errori commessi con Sam e di aver trovato un altro terapeuta. Nasconde tuttavia che si tratti proprio dell'ex moglie di Isaac. Ore dopo, la Keating partecipa ad un'udienza che la riguarda direttamente: il Procuratore generale Chase (Oded Fehr) crede infatti ceh non abbia le adesioni adeguate.

Scoperto che è il contrario, punta il dito contro l'avvocato per via dei suoi precedenti con l'alcool e porta come prova una foto scattata alcuni giorni prima, con cui dimostra che ha ancora un legame con gli alcolici. Annalise si rammarica alla fine di non aver intuito quale sarebbe stata la mossa del Procuratore generale. Nate (Billy Brown) invece accusa Bonnie (Liza Weil) di aver lavorato alle spalle della Keating, mentre Laurel (Karla Souza) accusa Asher (Matt McGorry) di aver violato la sua privacy. L'amico invece le impone di rivelare tutto a Frank (Charlie Weber), sicuro che la convincerà a desistere. Annalise invece realizza di poter sfruttare Denver (Benito Martinez) per ripulire la propria reputazione, mentre Oliver (Conrad Ricamora) manifesta dei dubbi a Michaela riguardo al coinvolgimento di Simon (Behzad Dabu).

La Keating ottiene infatti che un membro minore della Procura testimoni a suo favore, ammettendo di aver introdotto volutamente la bottiglia di scotch nella sua auto. Durante l'udienza viene tuttavia chiamato a testimoniare anche Isaac e Annalise teme il peggio, ma il terapeuta contribuisce a chiarire ogni dubbio sull'avvocato. Dopo aver riflettuto a lungo, Frank decide di aiutare Laurel nella sua impresa. Asher accetta alla fine di far parte del piano, convinto che gli amici avranno bisogno di lui. Dopo un confronto con Nate, Annalise scopre che l'ex amante potrebbe avere una persona adatta alla sua class action, ma vuole prima che dimostri di agire in modo corretto e legale. Più tardi, Annalise rivela ad Isaac il vero motivo per cui ha interrotto le loro sedute, mentre Oliver svela la verità a Connor. Nel futuro, i chirurghi si danno da fare in sala operatoria per salvare la vita di qualcuno, mentre Laurel grida quando si accorge di non essere più incinta.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 GENNAIO 2018, EPISODIO 8 "VIVI. VIVI. VIVI"

Dopo aver deciso di non proseguire con la proposta di matrimonio fatta ad Oliver, Connor chiede un confronto con Laurel per decidere come portare avanti il suo piano contro il padre e Antares, ma finisce per litigare con Frank. Anche se riluttanti, Connor e Oliver accettano alla fine di rubare la tessera magnetica di Tegan e far ricadere la colpa su Simon. Connor decide inoltre di dire tutto ad Annalise, che nel frattempo ha deciso di riprendere le sedute con Isaac. Durante una festa, Simon ammette di amare Oliver ed in seguito sorprende Laurel, Michaela e Asher tentare la fuga con il disco rigido che contiene i files di Antares. Dopo aver trovato una pistola nella borsa di Laurel, Simon chiede spiegazioni al gruppo ed infine si spara accidentalmente alla testa. Dopo questi eventi, lo shock spinge Laurel verso un travaglio prematuro in casa di Annalise.

