LIDO CORTESITO / Cucina tradizionale ma anima tropicale (4 Ristoranti)

Il Lido Cortesito è un ristorante diretto da Tiziano sul lungomare di Francavilla al Mare che propone una cucina a base di pesce e prodotti locali. Una location dal carattere tropicale.

23 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Sul lungomare John Fitzgerald Kennedy a Francavilla al Mare, è ubicato il Lido Cortesito, un ristorante sul mare diretto con tanta passione e voglia di fare dal proprietario Tiziano. Una suggestiva location che permette ai propri clienti di giovarsi al contempo della bellezza del mar Adriatico e delle bontà enogastronomiche locali. Il Lido Cortesito, peraltro, questa sera sarà grande protagonista con lo stesso Tiziano nella seconda puntata della nuova edizione di 4 Ristoranti, programma culinario condotto dal celebre chef romano Alessandro Borghese. In palio ci sono 5 mila euro e soprattutto l’ambito titolo di Miglior ristorante nel madre d’Abruzzo. Un riconoscimento a cui tiene tantissimo Tiziano che ha voluto dare al proprio locale un connotato tipicamente tropicale, caratteristica che ha fatto propria dopo un emozionante viaggio tra le bellezze alle Maldive. L’atmosfera è diventata tropicale anche sulla splendida spiaggia ricreando una meravigliosa ambientazione complessiva.

LIDO CORTESITO, UNA MISE EN PLACE MOLTO CURATA

Lido Cortesito gestito dal poliedrico Tiziano è un ristorante abruzzese sul mare nel quale è possibile gustare una cucina dal forte connotato tradizionale con l’aggiunta di alcune innovazioni che rendono la proposta culinaria quanto mai interessante. I piatti sono indirizzati a valorizzare tutti i prodotti tipici di queste zone da gustare in una location che si fa apprezzare moltissimo per la mise en place: l’allestimento della tavola, posate utilizzate, tavoli, tovagliato e tutti i particolari che risultano molto curati. Tra i piatti proposti da Tiziano ed il proprio team ci sono ostriche, pesce arrostito, scampi, seppie con melanzane, zuppe di pesce, alici marinate, frittura di pesce, calamari marinati, insalata di mare, paccheri agli scampi, spaghetti e vongole e tantissimo altro ancora. Non resta che attendere qualche ora per scoprire come sarà valutato il Lido Cortesito da Alessandro Broghesi e gli altri 3 ristoratori in gara.

