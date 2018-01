LUCIANO LIGABUE / Da giovedì al cinema con 'Made in Italy', il film con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak

Luciano Ligabue presenta 'Made in Italy' , il suo nuovo film al cinema da giovedì 25 gennaio che offre uno spaccato sentimentale dell'Italia di oggi alle prese con la crisi economica.

23 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Luciano Ligabue

Luciano Ligabue presenta il suo nuovo film 'Made in Italy', al cinema a partire dal prossimo giovedì 25 gennaio. Si tratta del terzo progetto cinematografico per il rocker di Correggio, che già aveva esordito dietro alla macchina da presa vent'anni fa con 'Radiofreccia' e nel 2002 con 'Da zero a dieci'. Poi un lungo silenzio, almeno fino a quando si è reso conto di avere ancora una storia da raccontare. Ne spiega le motivazioni lui stesso in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera: " Avevo una storia da raccontare. E così è caduta la scusa che mi davo ormai da 15 anni, di non avere il materiale giusto per tornare a fare il regista. Un lavoro faticosissimo per me, abituato alle emozioni che fluiscono. Nei film le emozioni in qualche modo vanno progettate". 'Made in Italy' ha come protagonisti il salumiere Riko (interpretato da Stefano Accorsi) e sua moglie Sara (Kasia Smutniak), una coppia alle prese con un periodo difficile del loro matrimonio, soprattutto a causa della crisi economica che li colpisce.

Luciano Ligabue presenta il suo film 'Made in Italy'

Luciano Ligabue racconta i dettagli del suo nuovo film 'Made in Italy', il cui scopo non è raccontare uno spaccato della società di oggi quanto piuttosto la storia sentimentale dei due protagonisti: "È un film sentimentale, parla del mio amore per l'Italia nonostante la frustrazione per i difetti non risolti. Ho scelto di raccontare la storia con gli occhi di uno che ha meno privilegi di me, di tutte quelle persone perbene che non hanno mai voce in capitolo: mostrare i cattivi è più cool". Riko avrebbe quindi potuto essere Luciano Ligabue se non avesse intrapreso la carriera di cantante: "Era una delle vite che avrei potuto fare io se non fossi diventato un cantante... Forse ho esagerato, anche perché un posto da ragioniere ce l'avevo. Il mio primo disco l'ho inciso tardi, avevo trent'anni. Fino ad allora ho fatto tantissimi lavori: metalmeccanico, commerciante, promoter". Le riprese sono state girate tra Correggio e Reggio Emilia (con qualche scena anche a Roma), luoghi cari al Liga e nei quali ha costruito delle grandi amicizie "Sono legato alle mie origini. Penso a mio padre e a mia madre sempre allegri. Sono rimasti insieme fino alla fine. In quel contesto ho potuto contare su amicizie vere, che durano dopo cinquant'anni".

© Riproduzione Riservata.