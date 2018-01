Marianna Acierno/ Uomini e donne, Paolo bacia tutte e lei dice no!

Marianna Acierno è pronta a lasciare il trono o a dire no a Paolo in casa di scelta, il bacio ad Angela non va giù alla corteggiatrice di Uomini e donne, ecco i dettagli

23 gennaio 2018 Hedda Hopper

Uomini e donne torna in onda oggi con la seconda parte del trono classico dedicata proprio a Paolo Crivellin e alle sue stanche corteggiatrici e, in particolare, di Marianna. La giovane corteggiatrice ha fatto molto in queste settimana ma anche oggi qualcosa non le andrà bene, la stessa cosa per la quale Paolo finirà sotto accusa dal parterre e anche dagli opinionisti del programma. Ma cosa è successo di così grave? Ancora una volta a finire sotto la lente saranno le sue esterne e, in particolare, proprio quelle che ha fatto con Angela e Marianna. Paolo è uscito con la prima chiudendo il tutto con un bacio ma, poco dopo, era già concentrato su Marianna e la loro esterna che è stata fatta nella stessa giornata. Proprio questo è quello che fa adirare la corteggiatrice: "Come è possibile a questo punto provare le stesse emozioni con due persone diverse a distanza di poco?".

MARIANNA VS PAOLO

Questa è la domanda che si faranno tutti e che spingerà Marianna a minacciare il tronista reo di continuare a tirare la corda nonostante tutto. Il bacio che Paolo ha dato ad Angela si ripete poco dopo con Marianna e questo non le sta più bene tanto da dirsi convinta che, al momento della scelta, sicuramente Paolo potrebbe ritrovarsi da solo o beccarsi un bel no. Questa volta dalla sua parte ci sono anche gli opinionisti presenti in studio e la stessa Maria che sottolinea che l’esterna di Marianna è arrivata subito doco è stata realizzata dopo quella di Angela ma il tronista a sua discolpa continua a sottolineare il fatto che non è ancora sicuro di chi scegliere pur ammettendo che Marianna le piace. Per Gianni non ci sono dubbi: non è interessato realmente a nessuna.

