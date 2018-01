Mauro Marin e Jessica si sono lasciati/ Foto, il doloroso sfogo dell'ex gieffino sui social

Mauro Marin e la compagna Jessica si sono lasciati nonostante aspettino un bambino: ad annunciarlo è l'ex gieffino con un doloroso sfogo sui social in cui spiega le ragioni.

23 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Mauro Marin e Jessica

E’ giunta al capolinea la storia d’amore tra Mauro Marin e la compagna Jessica che aspetta un bambino da qualche mese. L’amore tra l’ex concorrente del Grande Fratello e Jessica era iniziata circa un anno fa. I due, tuttavia, avevano già affrontato una piccola crisi che erano poi riusciti a superare. Stavolta, però, la rottura pare si definitiva. Mauro Marin, infatti, sul suo profilo Facebook, ha scritto: “Dopo quattro anni di convivenza e otto mesi di convivenza, per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna mi ritrovo di nuovo da solo” – scrive Mauro che poi continua – “Auguro una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare i diritti e i doveri genitoriali nelle sedi più opportune”. Mauro Marin, dunque, nonostante sia finita la storia con Jessica, spera di poter fare il papà e di poter veder crescere suo figlio. L’ex gieffino, poi, parla di fallimento nel prendere atto della fine della sua storia d’amore in cui credeva fortemente. “Con immenso dolore, dichiaro il fallimento del mio rapporto amoroso e dei progetti futuri con la mia compagna che, a questo punto, non riesco più, mio malgrado, a definire tale”, aggiunge Mauro.

DALLA GIOIA PER LA GRAVIDANZA ALLA ROTTURA

Mauro Marin, accanto a Jessica, aveva trovato la donna giusta con cui formare una famiglia. L’ex gieffino che, in questi anni ha dovuto affrontare e superare numerosi momenti difficili, era finalmente felice. Ai suoi fans, aveva annunciato con un post ricco di felicità la sua prossima paternità. “Con immensa gioia e piacere. Con la sobrietà e la tranquillità che ci distingue: vi rivelo che diventeremo presto genitori. Mi dispiace per le persone che non sono qui a festeggiare con noi, in particolar modo mio zio Gianfranco che da poco ci ha lasciato. Un pensiero e una lacrima ai tanto amati nonni. Vorrei che foste ancora qui. Voglio condividere questa nuova avventura così speciale e cosi magica che è la gravidanza con voi. Ancora non me ne capacito". Oggi, però, quel sogno si è infranto come un’onda sugli scogli. Mauro, purtroppo, non potrà vivere la quotidianità con il suo bambino a cui spera, comunque, di donare una vita serena e felice.

