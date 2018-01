Max Biaggi/ Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi e "si lancia" su Vittoria Puccini

Max Biaggi snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi secondo i suoi ultimi movimenti social e, invece di guardare in tv la sua ex, opta per l'attrice Vittoria Puccini protagonista su Rai1

23 gennaio 2018 Hedda Hopper

Max Biaggi

Solo coincidenze o un vero e proprio segnale che Max Biaggi ha voluto dare forte e chiaro sui social? Secondo i mal pensanti sembra proprio che il centauro abbia chiuso i ponti con Bianca Atzei tanto da non volerla vedere nemmeno in tv. I motivi della rottura tra i due non sono ancora chiari, nemmeno alla stessa attrice da quanto ha detto, ma sembra proprio che Max Biaggi ieri sera non si sia lasciato conquistare dal fascino della prima puntata dell'Isola dei Famosi come gran parte degli italiani ma che abbia optato per la penultima puntata di Romanzo Famigliare con tanto di indizio social che ha lasciato pochi spazi a dubbi: un like al profilo dell'attrice Vittoria Puccini con un "iniziato a seguire". Il dato è tratto quindi e mentre Bianca Atzei si lanciava dall'elicottero lasciandosi alle spalle la storia con Biaggi e la rottura, lui si lanciava, almeno "socialmente" parlando sull'attrice in onda su Rai1.

MAX BIAGGI SNOBBA BIANCA ATZEI

Bianca Atzei ieri sera ha dato il meglio di sé non solo lanciandosi dall'elicottero con tanto di dedica speciale (che non sembra contemplare il cenaturo) ma in spiaggia non si è certo nascosta dietro veli o abitini vedo non vedo. Si è subito lanciata nella sabbia a scavare alla ricerca di una cassa con delle prelibatezze dentro, mostrando tutte le sue curve le stesse che avevano fatto perdere la testa al centauro che, però, dopo l'incidente che gli ha fatto rischiare la vita, ha deciso di chiudere con lei e voltare pagina. Quello di ieri sera è stato davvero un segnale per prendere le distanze dalla cantante o si è davvero trattato solo di una coincidenza? Lo scopriremo alle prossime dichiarazioni ufficiali, se ci saranno mai.

