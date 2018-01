Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino/ Divergenze artistiche tra i due conduttori?

Secondo quanto riporta il settimanale Spy sarebbe calato il gelo tra Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker a sole due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2018.

23 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino

Mancano due settimane all'inizio della 68esima edizione del Festival di Sanremo che si preannuncia molto pepata. Stando al alcune indiscrezioni sembra che il clima dietro le quinte non sia molto sereno. Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino non scorrerebbe buon sangue. A quanto pare i due avrebbero visioni completamente opposte su come affrontare l’avventura sanremese. L’attore romano non condividerebbe il linguaggio televisivo della showgirl svizzera e la sua comicità leggera, visto che lui è più affine ai testi impegnati e all’umorismo in stile Paola Cortellesi e Virginia Raffaele. Secondo quanto riportato nel settimanale diretto da Massimo Borgnis il servizio fotografico con i conduttori è saltato perchéin Rai sarebbero ancora indecisi sul nome del quarto (ipotetico) presentatore: Michelle vorrebbe Ilaria D’Amico per giocare sulla rivalità tra prime donne e bionda/mora, mentre Pierfrancesco preferirebbe una figura a lui più congeniale come Sabrina Impacciatore.

IL WEB SI SCHIERA...

“Con la Impacciatore aumenterebbe l’influenza di Favino. E così la Hunziker, che è garanzia di ascolti, che ha le spalle larghe da reggere il peso mediatico del Festival come sta facendo da mesi, deve fare i conti con altri modi di pensare, con un direttore artistico che finora ha giocato per sottrazione, nel senso che ha sottratto a Sanremo le superstar internazionali e vuole un Festival fatto di ospiti italiani e di talenti assoluti. Ma non starà sottovalutando il talento di Michelle?”, si legge su Spy. Il gossip, vero o presunto, ha comunque destato l’attenzione del popolo del web che sembra schierarsi con l’attore Pierfrancesco Favino: “Ha inizio il gossip sanremese, lite vera o presunta tra Favino e Hunziker. Qualunque sia la causa a prescindere io sono dalla parte di #Favino. Mi spiace ma a me lei non piace proprio mentre lui mi fa impazzire!” e “Saranno anche fesserie quelle che scrivono nei giornali sul disaccordo tra Favino e la Hunziker, ma nel dubbio Favino e scelte artistiche di Favino tutta la vita... Impacciatore e non D'amico tutta la vita”, hanno twittato due utenti.

