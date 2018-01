NICOLAS CAGE/ In bancarotta: ha sperperato 150 milioni di dollari

Nicolas Cage è in bancarotta: l'attore ha sperperato un patrimonio di 150 milioni di dollari. Tra le sue spese pazze: un dinosauro, una piramide e 15 abitazioni.

23 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Nicolas Cage, in Ghost Rider - Spirito di vendetta

Il confine tra successo è fallimento è labile. Lo ha imparato a sue spese anche l’attore Nicoolas Cage. Secondo quanto riporta il Daily Mail il divo di Hollywood avrebbe sperperato 150 milioni di dollari in 7 anni, ritrovandosi in bancarotta. Oggi il patrimonio dell’attore Premio Oscar si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di dollari e da un paio d’anni la star “starebbe accettando ruoli a destra e a sinistra per pagare i suoi debiti”, riporta il Daily Mail. Il primo debito da saldare è quello con il fisco statunitense, a cui Cage deve ancora 6,3 milioni di dollari dei 14 richiesti. Secondo l’attore la colpa sarebbe dei professionisti cui si rivolgeva per gestire il suo patrimonio, che però a loro volta sono concordi nel ritenere che le difficoltà economiche sono il frutto di “una serie di acquisti costosi e spesso eccentrici”. Tanto che l’attore è diventato il protagonista di una puntata dello show “Le vite segrete dei super ricchi”.

LE FOLLI SPESE DI NICOLA CAGE

Ecco alcune delle spese più folli dell’attore. Fino a qualche tempo fa, Nicolas Cage possedeva 15 dimore. Ne aveva una da 25 milioni di dollari sul lungomare di Newport, in California. C’era poi la tenuta rurale da 15,7 milioni a Newport (Rhode Island) e la dimora da 8,5 milioni a Las Vegas. E ancora: uno chalet ad Aspen, in Colorado, un paio di appartamenti a San Francisco, New York e Venice Beach. Infine, nel 2006 l’attore ha acquistato per 3 milioni di dollari e mezzo, la famigerata villa LaLaurie a New Orleans, che secondo la leggenda sarebbe infestata da fantasmi. L’attore si è fatto costruire a New Orleans un mausoleo su misura: una lapide a forma di piramide alta quasi tre metri. Tra le folli spese anche acquisti per incrementare la sua collezione di animali: 270 mila dollari per due cobra albini e 150 mila per un “polpo domestico”. E ancora un coccodrillo e uno squalo. Cage si è aggiudicato all’asta al costo di 276 mila dollari un teschio appartenente a un dinosauro, il carnivoro tarbosauro, che ha poi dovuto restituire al governo della Mongolia, a cui era stato rubato tempo prima. Infine spese folli anche nel campo de motori: Nicolas Cage ha compratato all’asta nel 1997 per 450 mila dollari una Lamborghini Miura, appartenuta allo scià di Persia.

