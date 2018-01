OSCAR 2018/ Nomination, Shape of Water candidato a 13 statuette, Italia in lista con Luca Guadagnino

Oscar 2018: sono state annunciate le nomination per la 90esima edizione degli Academy Award che vedrà Guillermo Del Toro e Luca Guadagnino tra i protagonisti.

23 gennaio 2018 Fabio Morasca

Luca Guadagnino agli Oscar (Web)

Oggi sono state annunciate le candidature per la 90esima edizione degli Oscar che si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles il prossimo 4 marzo. A balzare subito all'occhio, sono le quattro nomination ottenute da Chiamami col tuo nome, il film diretto da Luca Guadagnino, co-produzione italiana. L'ultimo film del regista di Io sono l'amore e A bigger splash ha ottenuto le nomination per le seguenti categorie: miglior film, miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura non originale e migliore canzone. Nella categoria miglior film, Chiamami col tuo nome se la vedrà con Dunkirk, La forma dell'acqua, The post, Lady Bird, Tre manifesti a Ebbing Missouri, Scappa - Get out, L'ora più buia e Il filo nascosto. Timothée Chalame, protagonista del film di Guadagnino candidato all'Oscar, si confronterà con Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Denzel Washington e Gary Oldman. Nella categoria miglior sceneggiatura non originale, invece, Chiamami col tuo nome è stato nominato assieme a Logan - The Wolverine, Molly's game, Mudbound e The disaster artist.

13 NOMINATION PER SHAPE OF WATER

Per la categoria migliore canzone, infine, il film di Luca Guadagnino gareggerà con i temi portanti dei film Mudbound, Coco, Marshall e The greatest showman. Shape of Water - La forma dell’acqua, invece, ha fatto il pieno di nomination, ottenendone ben 13. Queste sono le categorie nelle quali il film di Guillermo Del Toro potrà ambire ad una statuetta: miglior film, migliore regia, migliore attrice protagonista, migliore attore non protagonista, migliore attrice non protagonista, migliore sceneggiatura originale, migliore fotografia, migliore scenografia, miglior montaggio, miglior colonna sonora, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori costumi. Soffermandoci sulla categoria miglior regia, i candidati sono, oltre a Del Toro, Christopher Nolan per Dunkirk, Jordan Peele per Scappa - Get Out, Greta Gerwig per Lady Bird e Paul Thomas Anderson per Il filo nascosto. Dopo aver già comunicato le nomination per il miglior attore protagonista, proseguiamo con quelle riguardanti la migliore attrice protagonista.

GLI ALTRI ATTORI NOMINATI E GLI OSCAR SPECIALI

A contendersi la statuetta, saranno Frances McDormand per Tre manifesti a Ebbing Missouri, Sally Hawkins per La forma dell'acqua - The Shape of Water, Meryl Streep per The Post, Margot Robbie per I Tonya e Saoirse Ronan per Lady Bird. Willem Dafoe, Richard Jenkins, Christopher Plummer, Woody Harrelson e Sam Rockwell gareggeranno nella categoria miglior attore non protagonista mentre Allison Janney, Mary J. Blige, Lesley Manville, Laurie Metcalf e Octavia Spencer si contenderanno la statuetta come migliore attrice non protagonista. Per quanto concerne il miglior film straniero, dove l'Italia ha provato a partecipare con il film A Ciambra, i film nominati sono Una donna fantastica di Sebastian Leilo (Cile), Corpo e anima di Ildikó Enyedi (Ungheria), L'insulto di Ziad Doueiri (Libano), Loveless di Andrej Zvjagincev (Russia) e The Square di Ruben Ostlund (Svezia). Ricordiamo anche che gli Oscar onorari andranno a Charles Burnett, Owen Roizman, Donald Sutherland e Agnès Varda mentre il regista Alejandro González Iñárritu riceverà l'Oscar Special Achievement Award.

