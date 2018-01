PALLOTTOLE SU BROADWAY/ Su Rai Movie il film con John Cusack (oggi, 23 gennaio 2018)

Pallottole su Broadway, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 23 gennaio 2018. Nel cast: John Cusack e Dianne Wiest, alla regia Woody Allen. La trama del film nel dettaglio.

23 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JOHN CUSACK

Pallottole su Broadway, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 23 gennaio 2018 alle ore 23.00. Una pellicola ascrivibile al genere delle commedie che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1994 ed è stata diretta da Woody Allen. Allen, oltre ad aver assunto la direzione della pellicola ha prestato la sua opera anche come sceneggiatore e per scrivere il soggetto del film. La pellicola prodotta dalla Miramax, Sweetland Films unitamente alla Magnolia Production vede come interpreti principali John Cusack e Dianne Wiest, buona anche l’interpretazione di Chazz Palminteri che interpreta il ruolo di Cheech, la guardia del corpo di una delle protagoniste. Il film, è già stato visionato parecchie volte sui palinsesti italiani vista la data di produzione, quindi, non è da definirsi una prima visione. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

PALLOTTOLE SU BROADWAY, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

È la New York del 1928 quando un autore teatrale, David Shayne, compone la sua commedia God of Our Fathers, una commedia su cui ripone molte aspettative. Alla ricerca di finanziatori allo scopo di poterla presentare in quel dì. Broadway David, viene contattato da Nick Valenti, un temuto boss mafioso italo-americano che cerca di trovare una parte per la sua amante Olive, una ballerina di nightclub. Olive è totalmente priva di talento e viene scortata passo passo da una guardia del corpo, tale Cheech, un energumeno dalle manieri forti. David, seppur a malincuore, accetta riuscendo a relegare Olive ad un ruolo minore, la parte principale viene data a Helen Sinclar una brava attrice afflitta da molti problemi personali e alla ricerca del rilancio sui palcoscenici americani, la spalla di Helen sarà Warner Purcel, un attore britannico con evidenti problemi di peso. La preparazione della prima va avanti tra innamoramenti e litigi tra gli attori, l’autore, suo malgrado, è costretto a causa di questi alterchi ad adattare il copione a ciò che vogliono i suoi attori, distorcendo a volte completamente il senso del suo dramma. Durante un furioso litigio, interviene finanche Cheech che dà alcuni consigli al regista. David sulle prime non prende di buon grado i consigli del sicario, essi però si rivelano veramente geniali e riescono a dare un tocco diverso alla commedia. Piano piano l’amicizia tra l’autore e la guardia del corpo della donna del boss si rinsalda, alla fine sarà proprio il mafioso a riscrivere completamente la trama dello scritto, una trama che ottiene un grande successo, stante anche "l’eliminazione" di Olive da parte di Cheech, con quest’ultimo che non sopportava proprio più la cattiva interpretazione della donna che doveva scortare.

