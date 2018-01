PATRICK RAY PUGLIESE / Presenta la sua fidanzata Sara Nanna: "Stiamo insieme ormai da un anno"

Patrick Ray Pugliese, ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, ha presentato la sua nuova fidanzata Sara Anna con la quale fa coppia fissa da circa un anno.

23 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Patrick Ray Pugliese

Patrick Ray Pugliese ha presentato la sua nuova fidanzata Sara Nanna a Barbara d'Urso, nel salotto di Pomeriggio 5. L'ex concorrente del Grande Fratello, giunto nel secondo gradino nella quarta edizione del reality show, ha raccontato qualche dettaglio in più su questa nuova storia d'amore, nata a distanza di un anno dalla rottura con la precendente compagna Martina Pascutti. Nel 2012, infatti, a Patrick era stata data la possibilità di entrare nuovamente nella casa più spiata d'Italia e proprio qui aveva fatto la conoscenza di colei che è diventata la sua fidanzata per circa quattro anni. Dopo la fine dell'avventura televisiva, infatti, Patrick e Martina avevano fatto coppia fissa e da quell'amore nel 2013 è nato il loro primogenito Leone. Nonostante, l'arrivo del bambino però il loro amore era giunto alla fine del 2016, come ammessso pubblicamente dai due diretti interessati attraverso i social network.

Patrick Ray Pugliese e il suo nuovo amore

Archiviata la relazione con Martina Pascutti, Patrick Ray Pugliese ha ritrovato l'amore in Sara Nanna, colei che è la sua nuova fidanzata da circa un anno. Nel salotto di Barbara d'Urso, la Nanna ha parlato del corteggiamento, cominciato dopo una sua brutta figura in un locale: "Eravamo in un ristorante, è caduto dalle scale davanti a tutti. Ovviamente tutti lo avevano riconosciuto e sono scoppiati a ridere… e si è dichiarato!". Lui ha quindi proseguito il racconto: "Ridevano tutti quanti, mi sono alzato e poi le ho detto 'Io voglio che stiamo insieme per sempre!', ma lei rideva, non mi ha preso sul serio all'inizio, però io ho insistito e ora siamo qua". Il corteggiamento però non è stato facile, anche se a distanza di qualche mese Sara ha ceduto: "Mi ha messo molto alla prova, diciamo per 4 mesi, 4 mesi di corteggiamento in cui tra di noi c’è stato solo un bacio… ma poi siamo andati a vivere subito assieme!"

