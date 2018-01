PENELOPE A MARE / Il locale pescarese di Francesca dal gusto mediterraneo (4 Ristoranti)

Penelope a mare il ristorante dall’ambientazione tipicamente mediterranea, diretto da Francesca praticamente sul lungo mare di Pescara. Piatti a base di pesce ma anche movida.

23 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borgese - 4 Ristoranti

Tra i protagonisti della seconda puntata di 4 Ristoranti, format condotto da Alessandro Borghese e prodotto dalla Drymedia, c’è anche il locale Penelope a mare. Una splendida struttura di Pescara diretta dalla proprietaria Francesca e che è in corsa per il titolo di Il miglior ristorante nel mare d’Abruzzo con annessi 5 mila euro in palio. Il Penelope a mare è un ristorante che si affaccia direttamente sul mare pescarese proponendosi al tempo stesso come un classico lido – ristorante e club serale nelle lunghe notti estive della movida locale. Un atmosfera unica in un locale innovativo per cultura e cucina nel quale la proprietaria Francesca ha deciso di dare un’identità ben precisa richiedendo al suo staff sempre un lavoro impeccabile indirizzato alla piena soddisfazione della propria clientela. Al tempo stesso Francesca, come ha sottolineato nella intervista di presentazione, ha rimarcato l’importanza di ricreare un ambiente familiare nel proprio team dei lavoro seppur sottolineando la propria leadership: “Qui si sta come in famiglia, ma le cose devono andare come le voglio io”.

PENELOPE A MARE, ATMOSFERA TIPICAMENTE MEDITERRANEA

Il ristorante pescarese Penelope a mare, ubicato per la precisione lungo Viale Riviera Nord al numero civico 132, per preciso volere della proprietaria Francesca ha come tema portante quello di voler essere un classico locale del Mediterraneo con richiami che portano alla mente le più belle isole greche e la magia di Formentera. Naturalmente il menù del Penelope a mare si incentra soprattutto su pietanze a base di pesce fresco pescato nello splendido mar Adriatico. La cucina partendo dai piatti classici della tradizione locale ha comunque voluto apportare delle innovazioni rispecchiando così anche il carattere e la personalità di Francesca. Si presta per una romantica cena sul mare a base di piatti quali insalata di mare, fritture di pesce, aperitivi freschi e colorati, scampi e molto altro ancora. Vedremo come se la caverà nell’appassionate gara per appropriarsi del titolo di miglior ristorante nel mare d’Abruzzo.

