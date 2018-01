Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 23 gennaio 2018 : il Leone deve fare attenzione all'amore

Oroscopo di Paolo Fox, oggi martedì 23 gennaio 2018, previsione segno per segno: il Leone deve fare attenzione all'amore, il Sagittario vive un momento un po' altalenante.

23 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 23 GENNAIO 2018

Ora è il momento di analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nel dettaglio andando a vedere cosa ha detto il noto astrologo segno per segno. Partiamo da Leone e Vergine. Il Leone deve fare attenzione all'amore perché questa è una condizione contraddittoria. Il segno è attivo, dinamico e intraprendente ma prende qualcosa con un po' di pesantezza, addirittura si è pigri per andare a lavorare. Forse si è rinunciato a uno stimolo, il segno ha bisogno sempre di obiettivi per sentirsi bene. Oppure si è diventati un po' fatalisti. Non si deve rovinare tutto in amore, da un po' di tempo si è aggressivi e scontenti. La Vergine cerca di ritrovare tranquillità interiore. Mercurio è in ottimo aspetto. Qualcuno dovrebbe aver già chiuso delle trattative. Chi vuole tutto certo e sicuro non sta al passo coi tempo, le certezze si devono cercare giornalmente. Via libera a chi sta al gioco. Buon periodo per chi studia o chi ha progetti.

SAGITTARIO ALTALENANTE, CHI SALE E CHI SCENDE

Voltiamo pagina e soffermiamoci su chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Sale l'Ariete che nel segno ha una Luna molto intensa. Questo porterà a riprendere quota, ma non si devono affrettare i passi. C'è una scadenza a tutto e questo crea un po' di malumore, ma con forza e volontà si può trovare la possibilità di prendere una direzione. Scende lo Scorpione che vivrà una giornata nervosa e tesa. Si è arrivati al culmine in questo momento e non si vive una settimana che regala tranquillità. Il Sagittario è altalenante e rischia di trovarsi a vivere le cose un po' di fretta. La giornata di oggi non è negativa, ma in cui si devono sfruttare delle cose perché in passato sono arrivate delle complicazioni. Momento complicato anche per l'Acquario che si deve rimboccare le maniche in un momento in cui si prova un po' di fatica e in cui sembrano essersi esaurite le pile. C'è voglia di fare cose nuove, ma sicuramente serve anche la possibilità di voltare pagine importanti che vanno lasciate alle spalle.

GRANDE RIPRESA PER L'ARIETE, SEGNI IN CRESCITA

Partiamo dai segni in crescita la nostra analisi all'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, martedì 23 gennaio 2017, secondo quanto raccontato ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Momento di crescita importante per i nati sotto il segno della Bilancia. Questi infatti stanno uscendo da una fase grigia che ha creato parecchia tensione. La prima parte di gennaio non è stata per niente positivo, ma questo rush finale del mese potrebbe regalare delle occasioni, bisogna però chiedere aiuto quando se ne ha bisogno perché spesso si tende a dare un'immagine perfetta anche quando questa non lo è affatto. Si rischia di vivere delle situazioni complesse in amore dove qualcuno si impegna contemporaneamente in due relazioni. Grande crescita per l'Ariete che deve sfruttare la Luna nel segno e che può togliersi delle soddisfazioni non da poco. E' un momento in cui le cose iniziano a quadrare come non capitava da molto tempo.

