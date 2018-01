ROSSANO RUBICONDI/ "Amo ancora Ivana Trump e voglio un figlio. Non ci siamo mai lasciati" (Storie Italiane)

Rossano Rubicondi: il 45enne italiano, ospite di Eleonora Daniele a Storie Vere, ha parlato della sua relazione con Ivana Trump. I due stanno ancora insieme!

Rossano Rubicondi e Ivana Trump (foto da Twitter)

Rossano Rubicondi è stato intervistato in esclusiva a Storie Vere, il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Tanti i temi affrontati, a partire da Ivana Trump, con la quale i rapporti sembrano essere tornati distesi dopo la rottura del matrimonio in seguito alla partecipazione all'Isola dei Famosi del modello romano:"Ivana è famiglia, quest'estate è il 19esimo anno che sto con lei. Abbiamo avuto dei break ma alla fine siamo sempre stati vicini, lo siamo come al solito". Rubicondi ha definito così il suo rapporto con l'ex moglie di Donald Trump:"Confermo che Ivana fa parte della mia vita. Siamo molto vicini, quello che succederà domani non lo so. Lei per me significa tutto, è un punto di riferimento senza il quale sarei al 50%: mi ha creato, nasco da lei e mi ha anche salvato più di una volta, è una donna che ammiro e rispetto, per lei provo amore. Ho passato quasi metà della mia vita con lei". Insomma, parole al miele per Ivana...

RUBICONDI, "VOGLIO UN FIGLIO"

Nel corso della sua intervista con Eleonora Daniele a Storie Vere su Rai Uno, Rossano Rubicondi ha speso parole di riconoscenza nei confronti di Ivana:"Mi ha aperto le porte del mondo. Se oggi sono qui con voi è grazie a lei. Praticamente mi ha dato i suoi anni di conoscenza e di esperienza a disposizione. Io non l'ho mai tradita, le nostre storie sono sempre finite per altri motivi. Non ci sono mai state altre storie se è difficile crederlo. Sto sentendo un cambiamento positivo (e scoppia a ridere, ndr), andiamo avanti, gli interessi cambiano". Sull'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca ha detto:"Mi sembra incredibile che la famiglia Trump sia a capo dell'America. Se parlo con Trump? Ivana era al telefono con Donald tre giorni fa. Si portano affetto e rispetto reciproco. Sono contenti, Ivana è sempre al suo fianco moralmente. Da genitori sono felici per i risultati dei figli. Quando io entrai nella famiglia erano ragazzini, fa impressione a me vederli cresciuti e con ruoli così importanti alla Casa Bianca, pensiamo per i genitori". Poi una rivelazione importantissima:"Il mio futuro? Ivana sarà per sempre con me, ne sono convinto. Il prossimo step è avere un figlio. Questa è l'unica cosa che voglio ma deve arrivare al momento giusto. Ivana avanti con l'età? Ma quello che si risolve ormai, al tempo d'oggi...".

© Riproduzione Riservata.