Rocco Chinnici, è così lieve il tuo bacio sulla fronte/ Su Rai 1 il film sul giudice ucciso dalla mafia

Questa sera, martedì 23 gennaio 2018, alle 21.25 su Rai1 va in onda il film "Rocco Chinnici, è così lieve il tuo bacio sulla fronte", con protagonista Sergio Castellitto.

23 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Sergio Castellitto è Rocco Chinnici (LaPresse)

Questa sera, martedì 13 gennaio 2018, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il film tv “Rocco Chinnici, è così lieve il tuo bacio sulla fronte”, diretto da Michele Soavi e prodotto da da Rai Fiction e Casanova Multimedia di Luca Barbareschi. Il film è tratto dal libro “È così lieve il tuo bacio sulla fronte” di di Caterina Chinnici, figlia di Rocco, e racconta la storia di un giudice ma anche di un padre, assassinato dalla mafia a Palermo nel luglio del 1983. Sergio Castellitto interpreta il magistrato del pool antimafia: “Rocco Chinnici era un uomo che si alzava alle 4 del mattino e lavorava. Entrava nel suo studio, lasciava al porta aperta per controllare che i figli si alzassero per tempo. Preparava il caffè e alle 8 usciva. Nonostante i suoi impegni di magistrato, era il rappresentante di classe del liceo dove andavano i figli. Non ha mai perso un consiglio di classe. Questo tenere tutto assieme è, fra le tante, la lezione più forte per me. Noi siamo abituati a vedere le persone per il loro ruolo, l’attore, il politico. E ci dimentichiamo che dietro c’è l’uomo con le sue paure. Ecco dietro Rocco c’è il padre, l’amico, il giardiniere, il marito”, ha detto l’attore parlando di Chimici.

LE PAROLE DEL REGISTA E DEL PRODUTTORE

Il film racconta la vita professionale di Chinnici, ma anche il romanzo di formazione di Caterina Chinnici (interpretato da Cristiana Dell’Anna) che negli anni ’70 - in cui la mafia commetteva efferati delitti come quelli di Piersanti Mattarella e Carlo Alberto Dalla Chiesa - decide di diventare magistrato come suo padre. Il regista Michele Soavi, in una nota di regia, ha spiegato come si è approcciato a questa vicenda: “Ho cercato di non raccontare l’ennesimo film sulla mafia dalle tinte forti, ma di concentrarmi sulla storia di una famiglia che si ama. Contraddizioni, piccoli conflitti, ma soprattutto la normalità della famiglia Chinnici, su cui incombe la guerra dichiarata allo Stato dalla criminalità organizzata”. Luca Barbareschi, produttore de film, si è detto orgoglioso di questo lavoro: “Sono orgoglioso di poter raccontare un’eredità di valori profonda e importante: come un padre ha passato il testimone alla propria figlia dal punto di vista professionale e umano. Ma soprattutto le ha trasmesso un profondo valore etico della giustizia e le ha lasciato un’eredità morale che ha permesso a Caterina di sopportare un dolore terribile, come la perdita di un padre”.

