SICARIO/ Su Rai 4 il film con Emily Blunt e Benicio del Toro (oggi, 23 gennaio 2018)

Sicario, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 23 gennaio 2018. Nel cast: Emily Blunt, Benicio del Toro e Jeffrey Donovan, alla regia Denis Villeneuve. Il dettaglio della trama.

23 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST EMILY BLUNT

Il film Sicario va in onda su Rai 4 oggi, martedì 23 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola che è stata diretta nel 2015 da Denis Villeneuve, regista canadese già noto per aver curato la regia di film come La donna che canta, Arrival e Blade Runner 2049. La protagonista del film nei panni di Kate Macer è Emily Blunt attrice statunitense famosa per le sue apparizioni in grandi successi cinematografici come Il diavolo veste Prada, Il cacciatore e la regina di ghiaccio, The Five-Year Engagement e Il mondo di Arthur Newman. Si tratta del primo capitolo di una trilogia cinematografica. Il sequel di Sicario è Soldado, pellicola diretta nel 2018 da Sefano Sollima, regista italiano che ha diretto la serie tv cult Gomorra, famosa in tutto il mondo. Oltre a Emily Blunt nel cast di Sicario troviamo anche gli attori Benicio del Toro e Jeffrey Donovan. Ma vediamoinsieme la tramna del film nel dettaglio.

SICARIO, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista della storia è la detective Kate Macer, impegnata in un'importante e complessa inchiesta che ha come obiettivo quello di porre fine al traffico di droga tra Messico e USA. Ma qualcosa non va per il verso giusto e Kate, rimane coinvolta in un terribile incidente, in seguito al quale cade in uno stato di profondo shock. La giovane donna cerca di riprendersi al meglio con tutte le sue forze ma ogni sforzo sembra essere vano. I suoi superiori decidono così di trasferirla, affidandola alla squadra speciale guidata da un personaggio alquanto misterioso noto come Matt Graver. Quest'ultimo dirige un gruppo speciale segreto d'azione. Kate si troverà coinvolta in missioni d'assalto che la metteranno a dura prova.

