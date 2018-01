STRISCIA LA NOTIZIA/ In onda il servizio di Vittorio Brumotti aggredito a Napoli

Questa sera, martedì 23 gennaio 2018, durante la puntata di Striscia la notizia sarà mandato in onda il servizio sull'aggressione contro Vittorio Brumotti e la sua troupe a Napoli.

23 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Questa sera, martedì 23 gennaio, alle 20.40 su Canale si rinnova il consueto appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto al suo trentesimo anno di messa in onda. Ieri sera il programma condotto da Michelle Hunizker - prossima a lasciare temporaneamente casa Mediaset per condurre il Festival di Sanremo su Rai 1- e Gerry Scotti ha registrato una media di 5.454.000 spettatori con uno share del 19.35%. Un ottimo risultato che però non è riuscito a superare gli ascolti registrati da “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” su Rai 1: 5.684.000 spettatori con il 20.21% di share. Stasera nello studio di Canale 5 ritroveremo anche le veline Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva. Tra i servizi più attesi dell’appuntamento di oggi, l’aggressione a Napoli contro Vittorio Brumotti e la sua troupe impegnati in un servizio contro lo spaccio di droga.

Nuova aggressione a Napoli contro Vittorio Brumotti e la sua troupe

Ieri, lunedì 22 gennaio, verso le ore 16 nel rione Traiano di Napoli, Vittorio Brumotti e la sua troupe hanno subito un nuovo attacco mentre erano impegnati in un servizio sullo spaccio di droga. Dopo aver raccolto materiale e informazioni nel corso del fine settimana, ieri l’inviato di Striscia si è presentato con una serie di foto degli spacciatori più attivi del quartiere, chiedendo alla gente del posto se li conosceva. Immediata la reazione: l’auto blindata di Striscia è stata circondata da una decina di uomini incappucciati che hanno iniziato a tirare calci contro la vettura, accompagnati da insulti, minacce e lancio di uova e sassi. Sono intervenuti i Carabinieri che hanno fermato temporaneamente gli aggressori. Vittorio Brumotti ha deciso di esibirsi in una serie di acrobazie con la sua bicicletta per alcuni bambini che si erano radunati lì intorno e li ha invitati a cercare un futuro nello sport. Poco dopo è passata un’auto con a bordo tre degli spacciatori identificati da Brumotti che ha messo in allarme l’inviato e i Carabinieri, a cui sono stati segnalati movimenti di altri gruppi nelle vie limitrofe. A quel punto Brumotti le a troupe sono risaliti in macchina, mentre alcune pietre volavano verso di loro e sono riusciti ad allontanarsi dalla zona solo grazie ai Carabinieri che li hanno scortati.

