Stasera tutto è possibile/ Ospiti e anticipazioni 23 gennaio: Maria Mazza, Marco Mazzocchi e Juliana Moreira

Stasera tutto è possibile, anticipazioni 23 gennaio: Amadeus torna in onda, alle 21.20su Raidue insieme a Maria Mazza, Marco Mazzocchi, Juliana Moreira e Angelo Pintus.

23 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Amadeus

Terzo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il programma di Raidue, condotto da Amadeus. Lo show, giunto alla terza edizione, continua ad essere un successo per la seconda rete della Rai che continua a conquistare il pubblico che trascorre quasi tre ore di assoluto divertimento. Oltre alla Stanza inclinata in cui gli ospiti vip sfidano la forza di gravità cercando di portare in scena uno sketch con le battute suggerite da Amadeus, ci sono tanti nuovi giochi che animano lo spettacolo. Tra i nuovi giochi ci sono lo “Step market” in cui gli ospiti devono improvvisarsi venditori senza conoscere l’oggetto da vendere, il “Trailer veloce” in cui s’improvvisano attori rappresentando alcune delle scene più famose del cinema, “Mettici la faccia" in cui i vip recitano solo con la faccia e il gioco in cui si trasformano in hamburger viventi ovvero lo “Step Burger”. Cosa succederà, dunque, questa sera? Come sempre, Amadeus e i suoi ospiti regaleranno tante risate ai telespettatori sperando di migliorare il risultato della scorsa puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 1.965.000 spettatori pari all’8.5% di share.

ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 GENNAIO

Alle 21.20, Amadeus torna al timone di Stasera tutto è possibile, pronto a stupire i telespettatori con i suoi ospiti che daranno vita a siparietti molto divertenti. Ogni settimana, molti personaggi del mondo dello spettacolo italiano accettano l’invito di Amadeus per mettersi al servizio del pubblico e per trascorrere, a loro volta, una serata indimenticabile. Nel terzo appuntamento di Stasera tutto è possibile, ci saranno Maurizio Casagrande, Roberto Ciufoli, Andrea Lo Cicero, Maria Mazza, Marco Mazzocchi, Juliana Moreira, Francesco Paolantoni e Angelo Pintus. Gli ingredienti della serata saranno la spontaneità e l’improvvisazione in una serata in cui, complici i giochi previsti e la voglia di divertirsi dei vip, potrà accadere davvero di tutto. Non prendete, dunque, impegni, per questa sera e sintonizzatevi su Raidue dove la parola d’ordine è una sola ovvero divertimento.

