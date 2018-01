Stefano De Martino/ Frecciatina a Belen Rodriguez in diretta all'Isola dei Famosi 2018? La showgirl "risponde"

Stefano De Martino lancia una frecciatina a Belen Rodriguez in diretta all'Isola dei Famosi 2018? La showgirl pare stesse appunto seguendo la puntata e...

23 gennaio 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La prima diretta della nuova edizione dell'Isola dei Famosi ha riservato non poche sorprese al suo pubblico. Tra le novità più apprezzate c'è sicuramente lui, Stefano De Martino, il nuovo inviato che tra umorismo e leggerezza è riuscito a portare al termine il primo appuntamento dall'Honduras. A colpire sono state anche le sue parole in apertura, quando dallo studio in Italia sono state chieste al ballerino le prime impressioni. "Devo fare una dichiarazione? No, ne ho già fatte tante, a 'sto giro, passo!" ha esordito Stefano, con quella che a molti è apparsa come una frase destinata all'ex moglie Belen Rodriguez; poi ha smorzato, passando ai commenti sul posto "È un paradiso, di sicuro i nostri naufraghi non se la passeranno bene". Infine, prima di tuffarsi dall'elicottero, Stefano ha salutato suo figlio Santiago, ricordando al bambino che "il papà ti vuole tanto bene".

BELEN HA SEGUITO STEFANO ALL'ISOLA? GLI INDIZI SOCIAL

Ma molti sono i telespettatori che si sono chiesti se Belen Rodriguez ha seguito la prima puntata dell'Isola dei Famosi e abbia quindi non solo visto l'ex marito nel nuovo ruolo ma abbia anche ascoltato questa frecciatina. Gli indizi, pronti a confermare che la showgirl argentina stesse seguendo Canale 5, non mancano. Il primo è proprio il saluto di De Martino al figlio, cosa che ci fa intuire che il piccolo Santiago stesse seguendo il papà in tv in questa nuova avventura; il secondo è il commento lasciato dalla Rodriguez all'immagine di Francesca Cipriani - ieri protagonista di una esilarante scena dall'elicottero, con tanto di attacco di panico - postata da Rudy Zerbi. Belen ha messo il like alla foto per poi commentare con il verso di una sonora risata, prova che la showgirl ha assistito alla scena e che, quindi, ha seguito la puntata.

© Riproduzione Riservata.