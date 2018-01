TRABOCCO PUNTA ROCCIOSA / Un gioiello nel cuore del mare d'Abruzzo (4 Ristoranti)

Il Trabocco Punta Rocciosa di Fossacesia Marina è tra i 4 ristoranti che lo chef Alessandro Borghese esaminerà per eleggere il miglior ristorante nel mare d'Abruzzo.

23 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

La sfida culinaria itinerante con protagonista Alessandro Borghese si sposta sulle coste abruzzesi dove lo chef eleggerà il miglior ristorante nel mare d’Abruzzo. Il Trabocco Punta Rocciosa è uno dei 4 ristoranti protagonisti della puntata di questa sera. Situato sulla SS Adriatica nella località Fossacesia Marina (CH), il Trabocco Punta Rocciosa ha come proprietaria nonché cuoca Tiziana. Il termine trabocco si riferisce ad alcune vecchie macchine da pesca ristrutturate e poi adibite a ristoranti dove poter trascorrere una serata all’insegna del gusto. È proprio la caratteristica principale del Trabocco Punta Rocciosa, dove si può cenare sospesi sulle rive del mare affascinati dal mistero di questo trabocco che Tiziana ha reso molto particolare, elegante ma al tempo stesso minimale ed essenziale, con una lunga passerella. L’obiettivo di Tiziana era quello di dare al suo trabocco una propria identità facendo sì che il suo imprinting fosse ben visibile.

TRABOCCO PUNTA ROCCIOSA, MATERIE PRIME LOCALI PRESENTATE CON ESTRO E CREATIVITÀ

Al Trabocco Punta Rocciosa si pranza e si cena sospesi sul mare provando un’esperienza insolita ma emozionante. La cucina de Il Trabocco Punta Rocciosa offerta da Tiziana, proprietaria e cuoca del ristorante è particolarmente ricercata e fine, ma si basa sui prodotti offerti dal territorio: le specialità marinare della Costa dei Trabocchi con i suoi profumi e con i suoi sapori. Il pesce viene declinato con una buona dose di inventiva, i piatti risultano essere saporiti ma grazie al talento in cucina di Tiziana mai banali anzi sempre creativi. L’ambientazione quasi poetica e a dir poco stupenda offre inoltre un servizio perfetto, abbinato ad un menù raffinato con la grande professionalità di Tiziana e del suo staff che collaborano tutti in sintonia per rendere ai clienti un ottimo servizio e prodotto. Aperto solo nel periodo estivo, con chiusura da ottobre a maggio, il Trabocco Punta Rocciosa tra i propri piatti propone lo sgombro marinato al sesamo con pompelmo e misticanza, la zuppetta mediterranea in vaso cottura, gli gnocchetti sardi con lenticchie e baccalà, Venere di mare, riso venere con gamberi rosa, mango e pomodoro concassè.

