TRABOCCO SAN GIACOMO / Una mise en place marinara e shabby chic (4 Ristoranti)

Il Trabocco San Giacomo situato a Marina di San Vito è un ristorante dallo stile marinaro. Diretto da Vilma parteciperà alla seconda puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

23 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Il Trabocco San Giacomo situato a San Vito Marina in provincia di Chieti, nell’area del molo è il più recente dei ristoranti della zona e nasce come recupero di un antico trabocco. Definiti anche ragni colossali e celebrati dal D’Annunzio, i trabocchi sono disseminati sulle coste abruzzese nello specifico tra Vasto e Ortona, un tempo usati per la piccola pesca e oggi riconvertiti a ristoranti. Il Trabocco San Giacomo di cui Vilma è la proprietaria è un trabocco molto suggestivo e particolare, posto sul molo e non dotato di passerella. È infatti sospeso tra terra e mare e si presente in maniera differente da tutti gli altri sia per la sua posizione che per la struttura. La mise en place è in stile marinaro e shabby chic con una cucina a base di pesce. Tra i piatti da provare vi sono sicuramente i ravioli ai frutti di mare mentre il più quotato è l’Aperifish. La proprietaria Vilma si definisce l’inventrice di questo piatto. Si tratta di un aperitivo a base di pesce portato su una pietra nera.

TRABOCCO SAN GIACOMO, VILMA E IL SOGNO DI DIVENTARE UNA ESPERTA TRABOCCANTE

La determinante e spumeggiante proprietaria del Trabocco San Giacomo, Vilma Mancini che questa sera lotterà con altri tre ristoratori per aggiudicarsi il titolo di Miglior ristorante nel mare, ha sempre creduto fortemente nel progetto di questo suo ristorante dichiarando di aver avuto tanta passione ma anche una determinazione pazzesca a rincorrere il sogno di diventare una esperta traboccante. Queste le sue parole: “Abbiamo tagliato alberi nei boschi per poi assemblarli uno ad uno, al fine di ridare la vita a quello che successivamente abbiamo battezzato come Trabocco San Giacomo. Infine, abbiamo cercato di mettere a frutto il nostro sapere gastronomico, attingendo a prodotti semplici e genuini ricavati dalla terra e dal mare”. Chi ha fatto una esperienza sul Trabocco San Giacomo può affermare di essere rimasto colpito dal gusto dell’arredamento e dall’attenzione per ciascun dettaglio. Nell’Aperifish ad essere consigliati sono il polipo e i ceci, un assaggio dal gusto deciso, le cozze e i polipetti serviti con tante verdure, invece tra i primi da segnalare la chitarrina al sugo di scampi e tra i secondi spigola in crosta di patate e zucchine. Infine tra i dolci i tipici bocconotti ripieni di cioccolato e mandorle.

