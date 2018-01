Tania Cagnotto è diventata mamma/ È nata la piccola Maya: "Destinata a diventare una campionessa" per il web

Tania Cagnotto è diventata mamma: la campionessa di tuffi ha dato alla luce, oggi 23 gennaio, la piccola Maya, frutto del suo amore con il marito Stefano Parolin.

23 gennaio 2018 - agg. 23 gennaio 2018, 22.07 Stella Dibenedetto

La gioia per tutte le medaglie d'oro vinte non sarà neppure paragonabile per Tania Cagnotto a quella di avere per la prima volta tra le braccia la sua piccola Maya. È nata poche ore fa la prima figlia della campionessa azzurra di tuffi: la piccola pesa 3 chili e 40 grammi e l'annuncio è stato diffuso dalla Federnuoto, che ha dato il suo benvenuto alla piccola azzurra. Chissà, infatti, che Maya non possa seguire le orme della mamma e diventare un giorno una grande campionessa. Presto per dirlo, ora l'attenzione di Tania è tutta per la piccola arrivata. Solo pochi mesi fa, parlando di maternità in un'intervista aveva dichiarato: "Vedo il parto come un salto nel vuoto, ma non come quelli che faccio in piscina, perché lì sono abituata e preparata, qui ho la sensazione che ti puoi preparare finché vuoi, ma non sarà mai come te lo immagini" aveva concluso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GLI AUGURI DI FRANCESCA DALLAPÈ

Tania Cagnotto è diventata mamma: la piccola Maya è nata e il profilo social della nota tuffatrice e campionessa italiana è inondato dagli auguri dei tantissimi fan che sperano che sia appena nata un'altra stella dello sport. Tra gli auguri più attesi ecco però arrivare quelli di Francesca Dallapè, compagna nello sportiva e amica nella vita della Cagnotto. "Congratulazioni amica mia e benvenuta piccolina!!! - scrive la campionessa di tuffi sul suo profilo Instagram, e aggiunge - Qui mentre coccolavi la mia Ludovica mi avevi confessato di aspettare la tua bimba..anche se ti avevo già beccato qualche giorno prima!!! Sono troppo felice per te e non vedo l’ora di vedervi!!!ti voglio bene", un messaggio molto dolce che sicuramente avrà fatto la felicità della Cagnotto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

È NATA MAYA!

Tania Cagnotto è diventata mamma. La più grande tuffatrice italiana ha dato alla luce la sua prima figli oggi, martedì 23 gennaio. La piccola, frutto del suo amore con il marito Stefano Parolin, si chiama Maya e pesa 3 chili e 40 grammi. La bimba della grande campionessa è venuta al mondo con una settimana d’anticipo per la grande gioia dei genitori che non vedevano l’ora di vedere il suo piccolo visino. Pochi giorni fa, infatti, la neo mamma, sui social, postando una sua foto da neonata insieme alla mamma, scriveva: “Inizio ad essere un po’ curiosa di come sarà la mia piccolina?? mi assomiglierà?”. E chissà se la piccola Maya assomiglia a mamma Tania che, per il momento, non ha ancora pubblicato nulla sui suoi profili social. L’annuncio, infatti, è arrivato dai profili social di Federnuoto e Italiateam. Grande gioia non solo per i neo genitori, ma anche per nonno Giorgio Cagnotto che, dopo aver reso la figlia Tania una grande campionessa, potrebbe fare lo stesso con la nipotina.

TANIA CAGNOTTO, DOPO LA MATERNITA’ TORNA ALLE GARE?

Maya, la prima figlia di Tania Cagnotto, è nata pochi mesi dopo Ludovica, la prima figlia di Francesca Dallapè. Insieme, la Cagnotto e la Dallapè hanno scritto pagine importanti per lo sport italiano e non è detto che le due possano tornare a gareggiare dopo aver provato la gioia più grande. «Non mi sarei mai aspettata che mi facesse questa proposta perché era lei quella che non vedeva l’ora di staccare, anche lei voleva diventare mamma e lo ha fatto prima di me. Evidentemente la gravidanza le ha fatto bene, è piena di energia ed è felice, la vedo carica riguardo a questo obiettivo. Di sicuro non chiudo la porta perché ho visto tanti atleti cambiare idea dopo il ritiro e non vorrei dire di no, perché se poi dovessi ripensarci», ha dichiarato pochi mesi fa la Cagnotto rispondendo alle parole della Dallapè di provare a gareggiare a Tokyo 2020.

