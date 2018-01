Tina Cipollari vs Paolo Crivellin/ Lite in studio: l'opinionista accusa il tronista di fare “business”

Si scalda l'atmosfera nello studio di Uomini e Donne. Davanti all'indecisione di Paolo Crivellin, Tina Cipollari accusa il tronista di fare "business".

23 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Paolo Crivellin

Nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Protagonista della puntata di oggi sarà il tronista Paolo Crivellin, ex corteggiatore di Temptation Island. Il ragazzo siede sul trono da inizio settembre e, causa la sua indecisione, l’entusiasmo del pubblico per le sue vicende sentimentali è andato scemando. Proprio i suoi continui tentennamenti tra le due corteggiatrici Angela e Marianna hanno fatto imbestialire Tina Cipollari, la storica opinionista non certo nota per la sua pazienza. Gianni e Tina sono infatti convinti che il tronista non sia interessato realmente a nessuna. Nella puntata di oggi, dopo la messa in onda delle esterne con Angela e Marianna, Tina accusa Paolo di fare “business” suscitando la reazione di Paolo che diventa una furia e che accusa Angela di essere influenzata dal pubblico. Ma la vulcanica opinionista entra a gamba tesa anche per quanto riguarda la decisione di Paolo di congedare Giorgia.

LE ACCUSE DI TINA CIPOLLARI

La Cipollari definisce Paolo un “falso” e le fa eco anche Mario che aveva predetto tutto. Paolo cerca di difendere la sua posizione e dice di non essere pronto per la scelta e ammette di non avere una preferenza tra le due. Quando Marianna gli chiede “se tu fossi costretto a scegliere adesso, andresti via da solo?”, lui risponde “Si”. Angela, incalzata dal pubblico afferma di non voler più essere la sua scelta e lascia lo studio, seguita da Marianna. Tina, gira il dito nella piaga, e saluta con l’espressione “business”.

