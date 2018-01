UN POSTO AL SOLE / È il giorno della consegna del riscatto: Bianca viene liberata? (Anticipazioni 23 gennaio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 23 gennaio: i Poggi sono pronti a pagare il riscatto per portare in libertà Bianca e Sofia. Giulia ha il difficile compito...

23 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole continua ad appassionare milioni di italiani grazie alle sue storie d'amore ma anche a trame avvicinenti. È questo il caso del rapimento di Sofia e Bianca, le due bambine sottratte alle loro famiglie da Salvo, deciso ad entrare in possesso del denaro del padre Gaetano. Ma l'obiettivo del rapitore non è andato a buon fine, motivo per cui Franco e Angela sono stati costretti ad intervenire per trovare una via d'uscita a questa situazione. La famiglia Poggi riuscirà a recuperare il denaro per il pagamento del riscatto: il giorno stabilito per la consegna di quanto pattuito arriverà e Giulia avrà il difficile compito di consegnare il denaro nelle modalità previste. Solo in questo modo le due bambine potranno tornare alle proprie famiglie senza che le venga fatto del male: andrà tutto per il meglio?

Un posto al sole: Giulia consegna il riscatto a Salvo

Sarà una puntata incredibilmente ricca di colpi di scena quella che attenderà questa sera i telespettatori di Un posto al sole su Rai 3, a partire dalle ore 20:40. Ci sarà grande apprensione per le sorti di Bianca, con Giulia che sarà incaricata della consegna del riscatto. Angela e Franco vivranno un vero e proprio incubo che li porterà a riavvicinarsi, facendo fronte comune per riportare in libertà la loro bambina. Sarà questo l'inizio di un riavvicinamento decisivo? Marina sarà felice per essersi aggiudicata il premio di migliore imprenditrice campana eppure l'articolo uscito sul giornale metterà seriamente in discussione questa vittoria e le sue capacità come imprenditrice. La sorpresa della Giordano sarà inevitabile quando si renderà conto che dietro a quelle parole si nasconderà una persona a lei molto vicina: di chi si tratterà? Dopo la soddisfazione per il premio e il sorprendente avvicinamento a Roberto, Marina sarà costretta a fare i conti con l'ennesima brutta sorpresa?

