UN UOMO CHIAMATO CHARRO/ Su Iris il film con Elvis Priesley (oggi, 23 gennaio 2018)

Un uomo chiamato Charro, il film in onda su Iris oggi, martedì 23 gennaio 2018. Nel cast: Elvis Priesley e Ina Balin, alla regia Charles Marquis Warren. La trama del film nel dettaglio.

23 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Iris

NEL CAST ELVIS PRIESLEY

Un uomo chiamato Charro, il film in onda su Iris oggi, martedì 23 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola di genere western che è stata diretta da Charles Marquis Warren mentre il cast di attori protagonisti della pellicola annovera tra sue fila un'icona del cinema e della musica internazionale di tutti i tempi. Stiamo parlando dell'immenso Elvis Priesley, cantante, attore americano scomparso nell'agosto del 1977. La sua carriera cinematografica, è stata costellata da grandi successi come Fermi tutti, cominciamo daccapo!, Il cantante del luna park, Il delinquente del rock and roll e Cento ragazze e un marinaio. La colonna sonora della pellicola è stata curata da Hugo Montenegro, compositore e musicista americano principalmente noto per aver interpretato il grande successo di Ennio Morricone dal titolo Il buono, il brutto, il cattivo. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

UN UOMO CHIAMATO CHARRO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Jeff Wade ha ormai detto addio al suo passato criminale ed è pronto a redimersi dalle cattive azioni perpetrate in passato. A tal proposito è intenzionato a restituire ai legittimi proprietari un antico cannone d'oro sottratto assieme alla sua vecchia banda. I suoi ex colleghi, però, si mostrano tutt'altro che inclini ad appoggiare la sua idea di redenzione e in tutta risposta sfregiano il volte del povero Jeff. Passano alcuni anni dall'episodio e nel frattempo Jeff ha portato a termine il suo cammino di redenzione diventando sceriffo. L'uomo è però più che mai pronto a vendicare il sopruso subito diversi anni prima. E così cattura uno dei componenti della sua vecchia banda. Poco dopo, però, il resto della gang prende d'assalto il piccolo paesino presidiato da Jeff. Nel finale, quest'ultimo riuscirà a sgominare la sua ex banda, vendicandosi del torto subito.

